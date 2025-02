Trump dice que Starmer y Macron ‘no han hecho nada’ para poner fin a la guerra en Ucrania

La Presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha dicho que el Presidente de Francia Emmanuel Macron y el Primer Ministro del Reino Unido Keir Starmer “no han hecho nada” para poner fin a la guerra en Ucrania, antes de sus visitas a la Casa Blanca la próxima semana. Trump también dijo que el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, “no tiene cartas” en las negociaciones de paz, añadiendo: “No creo que sea muy importante estar en reuniones”. Desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022, el Reino Unido, Francia y otros aliados han estado suministrando armas y otras ayudas a Kyiv. El lunes, los líderes europeos celebraron una cumbre de crisis en París sobre Ucrania, un día antes de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia en Arabia Saudita y en medio de temores de que Ucrania y Europa podrían ser excluidas de las negociaciones de paz. A pesar de sus críticas a Macron y Starmer, Trump en su entrevista con Fox News también elogió a los líderes europeos. Dijo que considera a Macron como un “amigo” y llamó a Starmer “un tipo muy agradable”. Macron se espera que visite Washington DC el lunes, mientras que Starmer estará allí el jueves. A principios de esta semana, Starmer dijo que está “listo y dispuesto” a poner tropas del Reino Unido en el terreno en Ucrania para ayudar a garantizar su seguridad como parte de un acuerdo de paz. La BBC se ha puesto en contacto con la oficina del Primer Ministro para comentar. Mientras que los líderes europeos han descartado negociar con Rusia, se han reunido regularmente para discutir la guerra en Ucrania. Desde la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos, el Reino Unido y la UE, junto con países como Australia, Canadá y Japón, han impuesto más de 20,000 sanciones a Rusia. Muchas naciones europeas también han firmado acuerdos para apoyar y proporcionar ayuda a Ucrania. En enero, Starmer firmó un pacto “histórico” de 100 años, diciéndole a Zelensky: “Estamos contigo no solo hoy, este año o el siguiente, sino por 100 años, mucho después de que termine esta terrible guerra y Ucrania sea libre y próspera una vez más.” Mientras tanto, el enviado de Ucrania de Trump, Keith Kellogg, dijo que tuvo discusiones “extensas y positivas” con Zelensky durante su reunión en Kyiv el jueves. Kellogg elogió a Zelensky como un “líder valiente” – solo días después de que Trump se refiriera a él como un “dictador”. Zelensky ha mantenido conversaciones telefónicas con varios líderes mundiales en los últimos días, quienes han expresado su compromiso de asegurar que Ucrania participe en las conversaciones de paz. Trump, en su entrevista con Fox el viernes, dijo que Rusia y Ucrania no querrían comenzar las conversaciones de paz sin su propia participación personal. También continuó criticando a Zelensky, diciendo: “He estado viendo a este hombre durante años mientras sus ciudades son demolidas, mientras su gente es asesinada, mientras sus soldados son diezmados. Lo he estado viendo negociar sin cartas. No tiene cartas, y te enfermas de ello”, continuó. “Simplemente te cansas de ello, y ya no puedo más”. Y después de criticar a Zelensky durante la semana pasada – utilizando argumentos que los analistas dicen suenan más como si provinieran de Moscú que de Washington DC – Trump ofreció que “por supuesto” tomaría una llamada telefónica del presidente de Ucrania. Insistió varias veces en que la culpa de no poder prevenir la guerra es de Zelensky, diciendo que Rusia podría haber sido “convencida” de no invadir Ucrania. Al ser preguntado sobre la ausencia de Ucrania en las conversaciones de paz en Arabia Saudita esta semana, Trump dijo que Rusia “encontró imposible llegar a un acuerdo con Zelensky”. Dijo que cree que Rusia sinceramente quiere un acuerdo para poner fin a la guerra, pero que el Presidente Vladimir Putin “no tiene que llegar a un acuerdo”. El Vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, respondió a las críticas de aquellos que dijeron que la postura de Trump frente a Rusia equivalía a “apaciguamiento”. “Estamos negociando para poner fin al conflicto. Es ‘apaciguamiento’ solo si piensas que los ucranianos tienen un camino creíble hacia la victoria. No lo tienen, así que no lo es”, dijo en un mensaje en X. Mientras tanto, Kyiv y Washington parecen estar acercándose a firmar un acuerdo que le daría a Estados Unidos los derechos sobre los depósitos de minerales de tierras raras de Ucrania. Trump ha presentado esto como una forma para que Ucrania repague a Estados Unidos por su apoyo militar pasado. El viernes, les dijo a los periodistas que Estados Unidos y Ucrania están “bastante cerca” de firmar el acuerdo, agregando que Estados Unidos “recuperará nuestro dinero”. En un mensaje de vídeo tarde el viernes, Zelensky dijo que los equipos ucranianos y estadounidenses estaban trabajando en un acuerdo preliminar, que “puede agregar valor a nuestras relaciones”. Pero enfatizó que “lo más importante es afinar los detalles”. El presidente ucraniano había rechazado la propuesta inicial de Estados Unidos hecha varios días atrás, diciendo que “no puede vender nuestro estado”. El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz, dijo el viernes que Zelensky “va a firmar ese acuerdo”.