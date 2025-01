Trump dice que se está organizando una reunión con Putin.

Trump ha prometido negociar un fin a la guerra en Ucrania pronto después de que asuma el cargo el 20 de enero y ha expresado escepticismo sobre el apoyo militar y financiero de EE. UU. a Kiev.

“El presidente Putin quiere encontrarse”, dijo el jueves.

“Él lo ha dicho incluso públicamente y tenemos que acabar con esa guerra. Es un desastre sangriento.”

Trump ha nominado a Keith Kellogg, un ex asesor de seguridad nacional y teniente general retirado en el ejército de EE. UU., para ser enviado especial a Ucrania y Rusia para su segunda administración.

Kellogg expuso sus ideas sobre cómo EE. UU. podría poner fin a la guerra en un documento de investigación publicado por el Instituto de Política First America, un think thank pro-Trump, en abril del año pasado.

Propuso que Ucrania solo debería recibir más ayuda de EE. UU. si aceptaba participar en conversaciones de paz con Moscú.

También sugirió, sin embargo, que si Moscú se negaba a participar, entonces EE. UU. debería continuar con su ayuda a Ucrania.

Tras la victoria en las elecciones de Trump en noviembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que creía que, con Trump como presidente, la guerra “terminaría antes” de lo que de otra manera habría sido.

Dijo que ambos habían tenido un “intercambio constructivo” por teléfono, aunque no especificó si Trump había hecho alguna demanda con respecto a posibles conversaciones con Rusia.