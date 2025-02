Trump dice que ordenó ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico en Somalia.

Trump también criticó a la administración anterior, afirmando que el ejército de EE. UU. había apuntado a este planificador en particular de IS durante años, pero acusó a Joe Biden “y sus compinches” de no actuar lo suficientemente rápido “para hacer el trabajo. ¡Yo sí!”

Las fuerzas estadounidenses mataron al líder de IS, Bilal al-Sudani, y a 10 de sus operativos en una cueva remota y montañosa en el norte de Somalia en 2023, en una operación ordenada por Biden.

IS alcanzó prominencia internacional en la década de 2010, especialmente en Siria e Irak, pero ahora su presencia se limita principalmente a partes de África.

La rama somalí de IS se formó en 2015 por un grupo de desertores del grupo afiliado a al-Qaeda, al-Shabab, el mayor grupo yihadista en Somalia.

IS en Somalia es conocido por extorsionar a los lugareños y realiza principalmente ataques esporádicos a pequeña escala, según la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de EE. UU., externo.