Trump dice que no intentará remover al presidente de la Reserva Federal Powell

El presidente electo Trump en una nueva entrevista dijo que no tiene planes de intentar despedir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal al asumir el cargo el próximo año.

“No, no creo. No lo veo”, dijo Trump a Kristen Welker en “Meet the Press”.

“Creo que si se lo dijera, lo haría. Pero si se lo pidiera, probablemente no lo haría. Pero si se lo dijera, lo haría”, agregó Trump.

Cuando se le preguntó si tenía planes de despedir a Powell, Trump dijo: “No, no”.

Powell, cuyo mandato termina en 2026, le dijo a los periodistas el mes pasado que no renunciaría a su cargo si Trump se lo pidiera. Powell agregó que “no está permitido por la ley” que el presidente lo despida o degradarlo a él o a cualquiera de los otros gobernadores de la Fed con puestos de liderazgo.

Trump nombró a Powell durante su primer mandato en 2017, pero criticó repetidamente y públicamente a la Fed y a su presidente por no recortar las tasas lo suficientemente rápido durante su mandato.

Trump sugirió a principios de este año que Powell, un republicano de toda la vida, era “político” y recortaría las tasas antes de las elecciones de 2024 para ayudar a los demócratas. Aunque la Fed recortó las tasas en septiembre en un impresionante 50 puntos básicos, Trump derrotó fácilmente a la vicepresidenta Harris en las elecciones de noviembre.

La Fed es una agencia políticamente independiente y cuida estrechamente su reputación. Trump ha sugerido anteriormente que el presidente debería poder opinar sobre cómo la Fed aborda las rebajas de tasas, aunque el banco central no escuche.

Enlace de origen