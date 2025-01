Trump dice que ‘muy probablemente’ dará a TikTok una prórroga de 90 días antes de prohibirla.

El viernex, Trump declaró que había hablado con el Presidente de China, Xi Jinping, y habían discutido TikTok, entre otros temas. TikTok espera que Shou Zi Chew, el CEO, sea parte de los ejecutivos de tecnología en la inauguración de Trump el lunes. Oficiales de seguridad nacional de EE. UU. han advertido que espías chinos podrían utilizar los datos de la aplicación para rastrear empleados federales y contratistas estadounidenses, una acusación que TikTok ha negado. El viernes, la embajada china en Washington DC acusó a EE. UU. de suprimir injustamente TikTok: “China tomará todas las medidas necesarias para salvaguardar resolutamente sus legítimos derechos e intereses”, dijo un portavoz. La plataforma es muy popular entre los 170 millones de usuarios que dice tener en EE. UU. También ha sido una herramienta valiosa para las campañas políticas estadounidenses para llegar a votantes más jóvenes. Trump anteriormente respaldó la prohibición de TikTok, pero recientemente ha manifestado un “cálido sentir” por la aplicación, alardeando de los miles de millones de visualizaciones que dice que sus videos atrajeron en la plataforma durante la campaña presidencial del año pasado. Según la ley aprobada en abril pasado, la versión estadounidense de la aplicación sería eliminada de las tiendas de aplicaciones y servicios de alojamiento web en los próximos días. Creadores de contenido y pequeñas empresas que dependen de la aplicación para obtener ingresos dijeron a la BBC que sus vidas cambiarían enormemente si se cierra. Nicole Bloomgarden, una diseñadora de moda y artista que utiliza TikTok, dijo a la BBC: “Indirectamente, TikTok era la mayoría de mis ingresos porque todas las marcas quieren que su material sea promocionado en la aplicación. TikTok no respondió a una consulta de la BBC sobre lo que significa potencialmente “quedarse a oscuras” en EE. UU. Un posible resultado es lo que ocurrió en India cuando la plataforma se metió en problemas con las autoridades allí. El primer ministro Narendra Modi decidió apagar docenas de aplicaciones de propiedad china, incluida TikTok, en 2020 después de un enfrentamiento mortal con las fuerzas chinas en tierras fronterizas en disputa. Dos semanas después, los 200 millones de usuarios de TikTok en India ya no pudieron iniciar sesión después de que los proveedores de internet recibieran la orden de bloquear el acceso a la aplicación. Las tiendas de aplicaciones gestionadas por Google y Apple también dejaron de ofrecer TikTok, que no impugnó legalmente la prohibición en India. Desde la prohibición, plataformas de formato corto de competidores han llenado en gran medida el vacío con imitaciones de TikTok como Instagram Reels de Meta y YouTube Shorts de Google. Meta es ampliamente considerado como el ganador neto de la prohibición de TikTok en India.