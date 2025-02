Trump dice que está revocando la autorización de seguridad de Biden.

Trump publicó el viernes por la noche que Biden “estableció este precedente en 2021, cuando instruyó a la Comunidad de Inteligencia (CI) para evitar que el 45º Presidente de los Estados Unidos (¡YO!) accediera a detalles sobre Seguridad Nacional, una cortesía proporcionada a ex presidentes”. Dijo que Biden “no podía ser confiado con información sensible”, citando una investigación del departamento de justicia sobre el almacenamiento de archivos clasificados del demócrata, el cual decidió no presentar cargos y dijo que Biden tenía mala memoria. Biden rechazó esa caracterización en ese momento. Trump ha tomado medidas para revocar las autorizaciones de seguridad y protecciones de otros altos funcionarios relacionados con la administración de Biden desde que regresó al cargo. En 2021, Biden detuvo a Trump de recibir sesiones informativas clasificadas de inteligencia, la primera vez que a un ex presidente se le había negado tal información, que tradicionalmente se otorgaba como cortesía. Justificó la decisión diciendo que Trump no podía ser confiado debido a su “comportamiento errático”, incluso antes del asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021, el cual los demócratas acusaron a Trump de incitar en los últimos días de su primer mandato.