Trump dice que es un ‘creyente’ en las visas H-1B para trabajadores migrantes calificados mientras la derecha discute sobre inmigración: informe

El presidente electo Trump pareció estar de acuerdo con Elon Musk en apoyo de las visas H-1B para trabajadores cualificados en Estados Unidos, mientras la derecha se pelea en el debate continuo sobre inmigración.

“Siempre me han gustado las visas, siempre he estado a favor de las visas. Por eso las tenemos”, dijo Trump al New York Post el sábado.

Trump dijo que reconoce las visas en sus propiedades, diciendo: “Siempre he sido un creyente en la H-1B. La he utilizado muchas veces. Es un gran programa”.

MUSK INFLAMA A X CON FRASE DE PELÍCULA PROFANA EN DEFENSA DE LA VISA H-1B

Los comentarios de Trump llegan en medio de la confrontación de la derecha sobre la inmigración y el lugar de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral de EE. UU.

Musk y Vivek Ramaswamy, a quienes Trump ha elegido para dirigir su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), argumentaron a principios de esta semana que la cultura estadounidense no ha priorizado suficientemente la educación, y por lo tanto se necesitan trabajadores extranjeros para empresas tecnológicas como SpaceX y Tesla de Musk.

Muchas empresas tecnológicas han adoptado el programa de visas H-1B, que permite a las empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas, pero los críticos del programa dicen que a menudo se elige a los poseedores de H-1B en lugar de ciudadanos estadounidenses para los empleos.

La comentarista conservadora Laura Loomer habla con los medios en la Ciudad de Nueva York. (David Dee Delgado/Getty Images)

Una de esas críticos, Laura Loomer, desató una tormenta en X al criticar la selección de Sriram Krishnan, un capitalista de riesgo indoamericano, por parte de Trump para ser asesor en políticas de inteligencia artificial.

MUSK Y RAMASWAMY ENCENDEN GUERRA MAGA SOBRE INMIGRACIÓN CUALIFICADA Y ‘MEDIOCRIDAD’ AMERICANA

En un mensaje, dijo que le preocupaba que Krishnan, un ciudadano estadounidense, tuviera influencia en las políticas de inmigración de la administración Trump.

“Es alarmante ver la cantidad de izquierdistas de carrera que ahora están siendo nombrados para servir en la administración de Trump cuando comparten puntos de vista que están en oposición directa a la agenda América Primero de Trump”, escribió.

Vivek Ramaswamy y Elon Musk. (Getty Images/AP Images)

Musk ha reafirmado su posición, recurriendo a X el viernes para arremeter contra un usuario que mostraba un video suyo discutiendo los procesos de SpaceX para atacar la postura del multimillonario sobre el programa de visa.

“La razón por la que estoy en América junto con tantas personas críticas que construyeron SpaceX, Tesla y cientos de otras empresas que hicieron fuerte a América es por H1B”, escribió Musk en X.

Luego citó la película de acción y comedia de 2008, “Tropic Thunder”, que fue un éxito de taquilla.

“Da un gran paso atrás y JÓDATE a ti mismo en la cara”, se quejó Musk.

Un cohete Falcon Heavy de SpaceX con una nave espacial de la NASA rumbo a Júpiter despega desde la plataforma 39A en el Centro Espacial Kennedy, el 14 de octubre en Cabo Cañaveral, Florida. (AP Photo/John Raoux)

Ramaswamy también ha sido favorable a la visa H-1B, escribiendo: “La cultura estadounidense ha venerado la mediocridad sobre la excelencia”.

Fox News Digital ha contactado al Equipo de Transición de Trump para hacer comentarios.

Michael Dorgan de Fox News Digital contribuyó a este informe.