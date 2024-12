Trump dice que EE. UU. no debería ‘INTERVENIR’ en el conflicto en Siria según Reuters

“

WASHINGTON (Reuters) – El presidente electo Donald Trump dijo el sábado que Estados Unidos no debería estar involucrado en el conflicto en Siria, donde las fuerzas rebeldes están amenazando al gobierno del presidente Bashar al-Assad.

“Siria es un caos, pero no es nuestro amigo, Y ESTADOS UNIDOS NO DEBERÍA TENER NADA QUE VER CON ELLO. ESTA NO ES NUESTRA LUCHA. DEJEN QUE SE RESUELVA. ¡NO SE INVOLUCREN!,” dijo Trump en una publicación en su plataforma de redes sociales Truth Social.

Trump dijo que debido a que Rusia, aliado de Assad, está ocupada combatiendo una guerra con Ucrania, “parece incapaz de detener esta marcha literal a través de Siria, un país que han protegido durante años.”

Si Rusia fuera expulsada de Siria, “podría ser realmente lo mejor que les pueda pasar” porque “nunca hubo mucho beneficio en Siria para Rusia,” dijo Trump.

Los comentarios de Trump parecían reflejar su oposición a la presencia de unos 900 soldados estadounidenses en Siria, la mayoría de ellos en el noreste, donde han respaldado a una alianza liderada por kurdos sirios para prevenir el resurgimiento de los militantes del Estado Islámico.

Trump anunció en 2018 durante su primer mandato que quería retirar a las tropas estadounidenses porque dijo que el Estado Islámico estaba cerca de ser derrotado.

Pero se abstuvo de hacerlo cuando los consejeros advirtieron que una retirada dejaría un vacío que sería llenado por Irán y Rusia.

