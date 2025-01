Trump culposo combate políticas de DEI después de tragedia aérea

Trump dijo que la guía de contratación para el programa de diversidad e inclusión de la FAA incluía preferencia por aquellas personas con discapacidades relacionadas con “audición, visión, extremidades faltantes, parálisis parcial, parálisis completa, epilepsia, discapacidad intelectual severa, discapacidad psiquiátrica y enanismo”. Un archivo de una página web del programa de contratación de diversidad e inclusión de la FAA que parece haber sido eliminado en diciembre incluía una lista similar. La agencia estaba buscando personas con “discapacidades específicas” que el gobierno federal estaba priorizando para la contratación en ese momento. Sin embargo, no está claro cómo ese impulso para hacer la contratación más diversa podría haber afectado a los controladores de tráfico aéreo, a los que el presidente Trump dijo que todos necesitaban ser “genios naturalmente talentosos”. La FAA tiene más de 35,000 empleados, solo una fracción de los cuales desempeñan ese papel. En respuesta a las críticas sobre las prácticas de contratación de diversidad el año pasado, la agencia emitió un comunicado afirmando que todos los nuevos empleados deben cumplir con “rigurosas calificaciones” que “varían según el cargo”. La agencia ha enfrentado críticas por la falta de controladores de tráfico aéreo, especialmente después de que la pandemia de Covid-19 causara grandes interrupciones en los viajes aéreos comerciales. Informes sugieren que los niveles de personal en el aeropuerto de Reagan el miércoles por la noche podrían haber sido comprometidos. En sus comentarios, Trump culpó específicamente al Secretario de Transporte de la administración Biden, Pete Buttigieg, a quien describió con una obscenidad y dijo que había llevado al departamento “a la ruina”. Buttigieg defendió su historial en las redes sociales, calificando los comentarios de Trump de “despreciables”. “Mientras las familias lloran, Trump debería estar liderando, no mintiendo”, dijo. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, también criticó los comentarios de Trump. “Es una cosa que los comentaristas de internet hablen de teorías conspirativas, es otra que el Presidente de los Estados Unidos lance especulaciones sin fundamento mientras los cuerpos todavía están siendo recuperados”, dijo Schumer. Una vez que se apartó de sus comentarios preparados, sin embargo, la especulación fue lo que más parecía interesar al Presidente Trump. Junto con su condena a las políticas de diversidad, ofreció una discusión extendida sobre los ángulos y la elevación a los que volaban las dos aeronaves, las condiciones climáticas la noche del miércoles, la temperatura del Potomac y el comportamiento del helicóptero del Ejército. “Tuvimos una situación en la que teníamos un helicóptero que tenía la capacidad de detenerse”, dijo. “Por alguna razón, simplemente siguió”. Pero el jueves por la noche, la Casa Blanca reiteró la culpa a su predecesor y a las políticas de diversidad. El presidente firmó un memorando para poner fin a los esfuerzos de diversidad en el sector de la aviación y revisar todas las decisiones de contratación y cambios en los protocolos de seguridad realizados durante la administración Biden. También firmó una orden ejecutiva para designar un nuevo jefe de la FAA. Dos cosas quedaron muy claras en los comentarios de Trump el jueves. La primera es que su entusiasmo por involucrarse en una importante noticia no ha disminuido en su nueva presidencia. Y la segunda es que, en su opinión, nunca es demasiado pronto para involucrar a la política en una tragedia nacional, y usarlo para atacar a los oponentes y avanzar en su agenda.