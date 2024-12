Trump critica los respaldos de celebridades de Harris, llama a Sharpton un ‘estafador’

El presidente electo Trump publicó un comentario el sábado en Truth Social acusando a los demócratas de pagar a celebridades para que respaldaran públicamente a la vicepresidenta Harris, incluido el presentador de MSNBC Al Sharpton.

“¿Los demócratas pueden pagar $11,000,000, $2,000,000 y $500,000 para conseguir el APOYO de Beyoncé, Oprah y el Reverendo Al? No creo,” escribió el ex presidente.

“Tanto Beyoncé como Oprah se unieron a Harris en la campaña. El mes pasado, Oprah dijo que “no le pagaron ni un centavo” por aparecer junto a la candidata presidencial demócrata en un evento transmitido en vivo. Sin embargo, los gastos de producción fueron cubiertos por la campaña,” indicó.

Sharpton, un ex ministro y defensor de los derechos civiles, presenta “PoliticsNation” en MSNBC y entrevistó a Harris en octubre. También es el fundador de la National Action Network, una organización sin ánimo de lucro que recibió $500,000 de Harris semanas antes de su entrevista con la candidata, según el Washington Free Beacon, que fue el primero en informar la historia.

MSNBC dijo que no tenía conocimiento de la donación de la campaña a la organización del presentador.

“Pero el sábado, Trump cuestionó la legalidad de la donación en medio del escrutinio de los demócratas sobre el gasto de Harris.

“¡Así que, ¿qué está pasando aquí? Totalmente contra la ley, ¡y he escuchado que hay muchos más!” concluyó Trump en el comentario.

Durante el ciclo de campañas presidenciales de 2024, el presidente entrante tuvo problemas con varias apariciones de medios de comunicación de Harris, incluida una entrevista con CBS News en la que asegura que la cadena alteró sus respuestas antes de transmitirlas.