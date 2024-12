Trump considerando reemplazar a Hegseth con DeSantis para el puesto de secretario de defensa, reportan fuentes.

El presidente electo Donald Trump está considerando seleccionar al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como su elección para secretario de defensa para potencialmente reemplazar al controvertido presentador de Fox News, Pete Hegseth, informaron tres fuentes familiarizadas con la transición a CBS News el martes por la noche.

Esto viene después de que Trump y DeSantis asistieran a un memorial por los oficiales de la ley caídos el martes en Florida.

El Wall Street Journal fue el primero en informar esta historia.

Un portavoz de DeSantis no quiso hacer comentarios cuando fue contactado por CBS News.

Esto llega mientras Hegseth, quien se reunió con los senadores republicanos en el Capitolio esta semana para tratar de obtener apoyo antes de sus audiencias de confirmación, ha enfrentado una serie de historias negativas relacionadas con acusaciones de conducta sexual inapropiada, mal manejo financiero en organizaciones benéficas para veteranos, intoxicación repetida e infidelidad.

Algunos de estos artículos son muy perturbadores. Obviamente, tiene la oportunidad de defenderse aquí, pero algunas de estas cosas, va a ser difícil”, dijo el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur a los periodistas el martes. “El tiempo lo dirá”.

El senador republicano John Kennedy de Luisiana, quien señaló que también ha leído los informes y es consciente de las acusaciones, dijo que Hegseth tendrá que abordarlas.

“Quiero saber si son ciertas y quiero escuchar su versión de los hechos y tendrá que abordarlos”, dijo el martes, añadiendo que no estaba seguro de si la nominación de Hegseth enfrentaría obstáculos.

El lunes, The New Yorker informó que antes de convertirse en presentador de Fox News a tiempo completo, Hegseth se vio obligado a renunciar de dos grupos benéficos sin fines de lucro, Veterans for Freedom y Concerned Veterans for America, tras quejas sobre su presunta conducta que incluía estar repetidamente intoxicado mientras trabajaba, crear un ambiente laboral hostil y mal manejo de los fondos de las organizaciones. CBS News informó que Jessie Jane Duff, una veterana de la Marina que se desempeñó como una de las directoras ejecutivas de la campaña de Trump en 2024, fue una de las que presionó para que fuera destituido de Concerned Veterans for America en 2016.

Un abogado de Hegseth ha negado las acusaciones.

Esta es una historia en desarrollo y será actualizada.