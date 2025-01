Trump considera utilizar la fuerza militar o económica para tomar Groenlandia y el Canal de Panamá

El presidente electo Donald J. Trump dijo el martes que no descartaría el uso de coerción militar o económica para obligar a Panamá a renunciar al control del canal construido por Estados Unidos hace más de un siglo y para obligar a Dinamarca a vender Groenlandia a los Estados Unidos. En una conferencia de prensa confusa y larga, el Sr. Trump también reiteró su amenaza de que “todo el infierno se desatará en Oriente Medio” si los rehenes retenidos por Hamas no son liberados antes del Día de la Inauguración, repitiendo la amenaza cuatro veces. “Si no regresan para el momento en que asuma el cargo, todo el infierno se desatará en Oriente Medio”, dijo a los reporteros. “Y no será bueno para Hamas, y no será bueno, francamente, para nadie. Todo el infierno se desatará. No tengo que decir más, pero eso es lo que es.” Trump no profundizó durante la conferencia de prensa, donde entregó una serie de quejas, quejas y afirmaciones falsas, desde la retirada de Afganistán en 2021 hasta la perforación en alta mar hasta los casos penales en su contra y el tamaño de su victoria electoral. Se negó a descartar el uso de la fuerza militar para recuperar el Canal de Panamá, que fue devuelto a Panamá por tratado a finales de la década de 1990, y Groenlandia, que el Sr. Trump dijo que era necesaria para la seguridad nacional de los Estados Unidos. “Podría ser que tengas que hacer algo”, dijo. La deseo de Trump de expandir la presencia de Estados Unidos es completamente acorde con su mentalidad de hacer tan grande como sea posible todo lo que controla, remontándose a su serie de adquisiciones a finales de la década de 1980. En los últimos días, Trump ha hablado repetidamente sobre comprar Groenlandia y tomar el control del Canal de Panamá. No estaba claro qué tan serio estaba el presidente electo acerca de algunos de sus comentarios durante la conferencia de prensa. En un momento, sugirió que su administración renombrará el Golfo de México como el Golfo de América. La conferencia de prensa fue un momento de vuelta al futuro para Trump, que a menudo usaba apariciones similares como presidente para tomar el control de la narrativa pública con ataques a sus adversarios y afirmaciones bombásticas y a menudo falsas sobre sus logros. En una aparición frente a los reporteros que se había descrito como un anuncio de desarrollo económico, Trump arremetió contra el presidente Biden por prohibir la perforación petrolera en algunas aguas, dijo que el fiscal especial que lo investigó está “desquiciado” y criticó al juez de Nueva York que supervisa un caso penal en su contra. grupo de personas enfermas, y todo fue para influenciar la elección”, dijo Trump. “Fue toda una lucha contra su oponente político. Nunca hemos tenido eso en este país. Hemos tenido eso en ciertos países. Hemos tenido eso en países de tercer nivel.” Antes de responder preguntas, Trump habló durante más de media hora sin centrarse en ningún tema en particular. Criticó el enfoque de Biden en los coches eléctricos, diciendo “no sé qué pasa con los eléctricos. A este tipo le encantan los eléctricos.” Y se quejó de las cabezas de ducha con flujo de agua restringido. “Se llama lluvia, baja del cielo. Y quieren hacer, no sale agua de la ducha”, dijo. “Gotea, gotea, gotea. Entonces, ¿qué pasa, estás en la ducha 10 veces más, ya sabes. No sale agua del grifo.” También volvió a uno de sus objetivos favoritos: su odio a los molinos de viento. “Los molinos de viento están volviendo locas a las ballenas”, dijo. El presidente electo habló extensamente sobre política exterior, criticando el manejo de Biden de la guerra en Ucrania, la retirada de Afganistán y el conflicto en Israel. También repitió su amenaza de no proteger a los aliados de la OTAN, una parte fundamental del pacto, si no aumentaban la cantidad de dinero que gastan en la defensa de sus propios países. En un momento, pareció confirmar una reciente historia en el Financial Times que sugería que quería que los países de la OTAN se comprometieran a gastar hasta el 5 por ciento de su producción económica en defensa, un aumento significativo. También criticó a Canadá, diciendo que el país debería ser un estado en los Estados Unidos debido al apoyo económico que los Estados Unidos brindan al país. Dijo que no usaría el poder militar para lograrlo, pero dijo que usaría el poder económico para presionar al vecino estadounidense. “¿Por qué estamos apoyando a un país, más de 200 millones al año?” le dijo a los reporteros. “Nuestro ejército está a su disposición y todas estas otras cosas. Deberían ser un estado. Eso es lo que le dije a Trudeau cuando vino.” Trump amenazó con usar “fuerza económica” para unir a Canadá y Estados Unidos, insinuando que Estados Unidos reduciría sus compras de productos canadienses. También dijo que “gravaría a Dinamarca a un nivel muy alto” si no le daba Groenlandia a Estados Unidos. Durante la conferencia de prensa, se le informó a Trump que un juez federal había bloqueado a Jack Smith, el fiscal especial que había estado investigando sus acciones el 6 de enero y su manejo de documentos clasificados, de publicar un informe sobre las investigaciones. “Así que si no se les permite emitir el informe, así debería ser”, dijo. “¿Por qué debería permitírsele escribir un informe falso? Solo será un informe falso. Eso es una gran noticia.”