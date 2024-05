Trump busca ganarse a los votantes negros y latinos de Nueva York.

Reuters

Donald Trump ha celebrado un mitin de campaña en el barrio del South Bronx de Nueva York mientras busca ganarse a los votantes afroamericanos y latinos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

Entre las personas con las que compartió escenario el jueves estaba el congresista negro republicano de Florida, Byron Donalds, un posible compañero de fórmula rumoreado.

Fue el primer mitin del Sr. Trump en Nueva York en aproximadamente ocho años, ya que el candidato presidencial republicano intenta ganarse a los votantes de minorías étnicas.

Una reciente encuesta del New York Times y Sienna sugiere que el demócrata Joe Biden está perdiendo apoyo entre ese bloque de votantes crucial en estados clave.

El Bronx es un barrio principalmente de hispanos y negros y un bastión demócrata.

El Sr. Trump pasó mucho tiempo hablando directamente al público de Nueva York sobre su huella en la ciudad, el lugar donde construyó gran parte de su fortuna y fama.

“Inspiramos a todo el mundo”, dijo al principio de su discurso de aproximadamente 90 minutos, pero ahora ve la ciudad sumida en “declive”, describiéndola como un lugar plagado de delitos y con una infraestructura en ruinas.

Acusó al Sr. Biden y a los niveles récord de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México de tener un impacto económico en los votantes de minorías.

“El mayor impacto negativo [de la inmigración ilegal] es contra nuestra población negra y nuestra población hispana, que están perdiendo sus trabajos, sus viviendas, todo lo que pueden perder”, dijo el Sr. Trump a la multitud.

Antes de la llegada del Sr. Trump, había preocupación sobre cómo sería recibido en el Bronx.

“Desearía que simplemente desapareciera”, dijo un hombre al New York Times antes del mitin.

“Nadie que conozco lo apoya.”

La presencia policial fue fuerte en el Parque Crotona mientras los contra manifestantes se reunían fuera del mitin.

Finalmente, fueron retirados por la policía de Nueva York, según el socio de medios estadounidense de la BBC, CBS.

Pero las personas que hablaron con la BBC dijeron que aprecian la disposición del Sr. Trump a salir de su zona de confort.

“Es un movimiento audaz aquí, él viniendo al Bronx”, dijo Geoffrey Davis. “Lo que ha hecho aquí es muy respetuoso.”

El Sr. Davis dijo que apoya al Sr. Trump porque “cuando era presidente, no hubo guerras. No Ucrania-Rusia. No Israel-Gaza”.

Thamar Corniel, un seguidor de Trump que nació en la República Dominicana, dijo: “Él es Estados Unidos primero.”

El Sr. Trump ha intentado cada vez más ganarse a las comunidades minoritarias con la esperanza de que puedan marcar la diferencia en estados clave.

El Sr. Biden y el Sr. Trump están empatados en una carrera ajustada de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

En abril, durante un receso de su juicio por soborno en Nueva York, el Sr. Trump se detuvo en una tienda de la esquina de Harlem.

También habló en una gala de la Federación Conservadora Negra, una organización que trabaja para expandir el apoyo republicano entre los votantes negros, y ha contratado a una directora de medios negra, Janiyah Thomas.

Pero ha habido pasos en falso.

En febrero, fue criticado por decir que sus cuatro acusaciones criminales aumentan su atractivo entre los afroamericanos porque lo ven como una víctima de discriminación.

Una encuesta reciente del New York Times y Sienna indicó que el Sr. Trump está venciendo al Sr. Biden en cinco estados clave, en parte debido a que los votantes negros y latinos se alejan del partido demócrata.

El presidente Biden se ha dado cuenta – ese bloque fue crucial para su victoria en 2020 – y ha gastado millones de dólares en campañas publicitarias dirigidas.

Los jóvenes y los votantes no blancos parecen estar perdiendo la fe en el Sr. Biden y en los demócratas a medida que se frustran con problemas como la inflación y el apoyo de la Casa Blanca a Israel.

Durante el reciente discurso de graduación del presidente Biden en la Universidad de Morehouse, una universidad históricamente negra, varios graduados le dieron la espalda durante la ceremonia en protesta por su manejo de la guerra en Gaza.

“