¿Trump ayudó a asegurar un acuerdo de alto el fuego en Gaza? ¿Podrá durar?

Donald Trump fue típicamente franco cuando advirtió por primera vez en diciembre que habría “un infierno que pagar” en Medio Oriente si los rehenes israelíes retenidos en Gaza no eran liberados antes de su inauguración.

El tono beligerante del presidente electo de Estados Unidos tuvo el efecto deseado, agregando impulso a conversaciones estancadas desde hace mucho tiempo y culminando con Israel y Hamas acordando el miércoles un acuerdo de alto el fuego que detiene la devastadora guerra de 15 meses en Gaza y libera a los 98 rehenes restantes retenidos en la franja.

Con Steve Witkoff, amigo de bienes raíces de Trump en Nueva York convertido en enviado de Oriente Medio, desempeñando un papel central al trasladarse entre Qatar, que albergó las negociaciones, e Israel, los mediadores finalmente han asegurado el acuerdo que esquivo durante mucho tiempo a la administración de Biden.

Eso debería significar que los gazatíes, que han sufrido un sufrimiento inmenso a través de la guerra más mortal de su historia, finalmente tendrán algo de respiro de las bombas y balas israelíes, y podrán empezar tentativamente a pensar en reconstruir.

Los familiares de los rehenes israelíes restantes retenidos desde el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 que mató a 1.200 personas, según funcionarios israelíes, comenzarán a esperar que su pesadilla haya terminado. Los cautivos, que han sufrido una existencia infernal atrapados en la red de túneles de Hamas, serán liberados si el acuerdo se mantiene.

La pregunta clave es si puede perdurar. ¿Será esta una pausa temporal o llevará al alto el fuego permanente que los mediadores, los palestinos y la región en general desean desesperadamente?

Trump ya ha reclamado la victoria al ayudar a asegurar un acuerdo donde falló el presidente Joe Biden. Pero la durabilidad del alto el fuego mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto podría depender de su voluntad de seguir utilizando la influencia política de Estados Unidos, incluido para garantizar que el gobierno de extrema derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cumpla con el acuerdo.

La administración entrante de Trump está llena de figuras pro israelíes acérrimas, y durante su primer mandato mostró poco empatía o paciencia por los palestinos al implementar una serie de medidas pro israelíes que trastornaron décadas de política estadounidense. Pero la esperanza es que Trump ahora busque apropiarse del acuerdo y garantizar su éxito.

Sin embargo, existirá el riesgo de actores perturbadores en todos los lados, incluido de Hamas, cuya capacidad militar ha sido severamente debilitada, pero no erradicada.

El acuerdo de alto el fuego se basa en una propuesta de tres fases que Biden respaldó por primera vez en mayo. Comenzará con un alto el fuego inicial de 42 días, durante el cual se liberarán 33 rehenes, incluidas mujeres, personas mayores y heridas, a cambio de un número acordado de prisioneros palestinos. Se supone que las tropas israelíes se replegarán lejos de los centros urbanos y permitirán que la ayuda fluya hacia la franja, que es acosada por el hambre y la enfermedad.

Más desafiante es la segunda fase, que tiene como objetivo llevar a un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes restantes, incluidos soldados israelíes, y la retirada completa de las tropas israelíes.

En esta etapa, cuyos detalles más finos aún deben ser negociados, el compromiso de Netanyahu será puesto a prueba completamente.

Él ha descartado repetidamente llegar a un acuerdo para poner fin permanentemente a la guerra o retirar a sus fuerzas de Gaza. Mientras tanto, Hamas ha exigido que se libere a prisioneros de alta categoría, incluidos aquellos con cadenas perpetuas por asesinato y terrorismo, a cambio de soldados retenidos como rehenes, una píldora amarga para que los israelíes la traguen.

Netanyahu ya enfrenta resistencia de aliados y ministros de extrema derecha Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Smotrich ha descrito el acuerdo como “rendición”; Ben-Gvir esta semana instó al primero a unirse a él en renunciar al gobierno.

Aunque la coalición gobernante del primer ministro veterano fue fortalecida por la adición de otro partido de derecha en septiembre, la salida de Ben-Gvir y Smotrich de todos modos lo dejaría con un gobierno minoritario. Eso podría obligar a Netanyahu a elecciones anticipadas, trayendo el ajuste de cuentas político en las urnas que ha buscado evitar.

Aún no hay claridad sobre el tema crucial de quién dirigirá la franja. Ni Israel, Estados Unidos ni los estados árabes quieren que Hamas, que ha gobernado Gaza desde 2007, recupere el control, pero Netanyahu no ha presentado un plan viable para el “día después” de la guerra. Ha rechazado la presión estadounidense y árabe para trabajar con la Autoridad Palestina, que controla partes limitadas de Cisjordania ocupada.

Se ha enojado contra cualquier intento de avanzar hacia un estado palestino, que los expertos dicen es la única solución a largo plazo.

La administración Biden ha estado hablando durante meses con socios árabes sobre la posible formación de una fuerza de seguridad internacional que trabajaría junto a una administración palestina interina respaldada por la AP, incluidos los gazatíes, para tratar los asuntos civiles.

Sin embargo, Estados Unidos no pondría botas en el terreno y no está claro quién más, si es que alguien, lo haría, dadas los riesgos de verse envuelto en una insurgencia y ser considerado como haciendo el juego a Israel. No está claro si Trump propondrá su propio plan, o incluso si ha pensado en el futuro de Gaza más allá del día de su inauguración.

Sin embargo, las necesidades de los gazatíes no podrían ser más urgentes. La ofensiva de Israel ha matado a más de 46,000 personas, según funcionarios palestinos, incluidos civiles y combatientes. Familias enteras han sido aniquiladas y una generación de niños ha quedado huérfana y marcada de por vida.

Escuelas, hospitales, casas, oficinas y negocios han sido destruidos. La gran mayoría de los 2.3 millones de habitantes de Gaza han sido obligados a abandonar sus hogares. Muchos no saben qué encontrarán cuando regresen.

Trump probablemente se centrará en presionar por una gran negociación que lleve a Arabia Saudita a normalizar las relaciones con Israel. Pero Riad insiste en que esto solo podría suceder si Israel diera pasos irreversibles hacia un estado palestino.

Con Netanyahu y sus aliados de extrema derecha en el poder, Israel es más probable que quiera anexar Cisjordania o aumentar las hostilidades con Irán que hacer concesiones a los palestinos.

Detener la guerra tomó casi un año de negociaciones. Pero en comparación con la tarea hercúlea de reconstruir Gaza, sin mencionar el objetivo elusivo de una paz sostenible en la región, podría resultar haber sido la parte fácil.