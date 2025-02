Trump Asesinó un Importante Informe sobre la Naturaleza. Están Tratando de Publicarlo de Todas Formas.

El borrador estaba casi listo para su presentación, que vencía en menos de un mes. Más de 150 científicos y otros expertos habían pasado colectivamente miles de horas trabajando en el informe, una evaluación única en su tipo de la naturaleza en los Estados Unidos. Pero el Presidente Trump terminó el esfuerzo, iniciado bajo la administración de Biden, con una orden ejecutiva. Entonces, el 30 de enero, el director del proyecto, un científico ambiental llamado Phil Levin, envió un correo electrónico informando a los miembros de su equipo que su trabajo había sido descontinuado. Pero ese no fue el único correo electrónico que envió ese día. “Este trabajo es demasiado importante para morir”, escribió el Dr. Levin en un correo electrónico separado a los autores de los informes, este desde su cuenta personal. “El país necesita lo que estamos produciendo”. Ahora, los principales expertos que trabajaron en el informe, llamado la Evaluación de la Naturaleza Nacional, están averiguando cómo terminarlo y publicarlo fuera del gobierno, según entrevistas con nueve de los principales autores. “Hay un asombroso consenso general de que debemos seguir con el trabajo”, dijo Howard Frumkin, un profesor emérito de ciencias ambientales en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Washington que estaba liderando un capítulo sobre los efectos de la naturaleza en la salud humana y el bienestar. El estudio estaba destinado a medir cómo están las tierras, el agua y la vida silvestre de la nación, cómo se espera que cambien y qué significa eso para las personas. La mayoría de los 12 capítulos fueron escritos por equipos de una docena o más de especialistas. Mientras que algunos eran empleados federales, la gran mayoría de los autores provenían de fuera del gobierno, la academia, grupos sin fines de lucro y el sector privado, y ya estaban donando su tiempo. La mayoría o todos los equipos esperaban continuar con su trabajo, dijeron los autores. El primer borrador completo debía entregarse el 11 de febrero. Cuando se les dijo a los investigadores que el proyecto había sido cancelado, algunos casi habían terminado sus capítulos y simplemente estaban puliendo. Otros habían estado corriendo contra el plazo. Rajat Panwar, profesor de negocios responsables y sostenibles en la Universidad Estatal de Oregón y líder del capítulo sobre naturaleza y economía, estaba preparando diapositivas para presentar su sección cuando recibió la noticia. Dijo que el equipo que reclutó vio, y aún ve, el trabajo como una vocación para ayudar a resolver uno de los problemas más apremiantes de su generación, la pérdida de la naturaleza y la biodiversidad. “La dependencia de la economía de la naturaleza,” un tema explorado en el capítulo de 6,000 palabras de su grupo, “es subestimada y poco estudiada y subvalorada”, dijo el Dr. Panwar. Sin embargo, el esfuerzo por publicar fuera del gobierno planteó importantes preguntas que están bajo discusión. ¿Cuál es la mejor manera de publicar? ¿Cómo garantizarán los autores el rigor y la revisión por pares? ¿Quién es su público objetivo? Dado que los empleados federales no podrán continuar, ¿quién pagará por ciertos roles de coordinación críticos? ¿Quién ejercerá la supervisión que venía de un comité federal de dirección? Y quizás la pregunta más complicada: ¿Cómo puede el informe mantener el estatus y la influencia de una evaluación del gobierno ahora que no será publicada por el gobierno? “Solo queremos asegurarnos de que el producto final realmente tenga el potencial de cambiar las conversaciones, desde la mesa familiar en familias individuales hasta los pasillos del Congreso”, dijo Chris Field, director del Instituto de Medio Ambiente de Stanford University, que estaba liderando el capítulo sobre naturaleza y cambio climático. Los problemas legales relacionados con la propiedad del trabajo no deberían ser un problema, dijo Peter Lee, profesor de derecho en la Universidad de California, Davis, especializado en propiedad intelectual y que no estuvo involucrado en el esfuerzo. “Como regla general, las obras gubernamentales no están sujetas a derechos de autor”, dijo el Sr. Lee. El borrador fue desarrollado bajo los auspicios del Programa de Investigación de Cambio Global de los Estados Unidos, el mismo grupo federal que supervisa las evaluaciones climáticas nacionales. Pero mientras que esos informes son ordenados por el Congreso, la evaluación de la naturaleza recibió autoridad a través de una orden ejecutiva emitida por el presidente Biden. Eso dejó al proyecto más vulnerable. Se convirtió en una de las órdenes ambientales de la era de Biden que el Sr. Trump revocó en su primer día en el cargo. El Sr. Trump también ha congelado el gasto en clima, ha comenzado a retirar a los Estados Unidos del principal pacto mundial para abordar el cambio climático y ha emprendido un ataque contra la energía eólica mientras busca expandir los combustibles fósiles. Para fines de enero, la página web federal de la Evaluación de la Naturaleza Nacional había sido dada de baja. “La naturaleza respalda nuestra economía, nuestra salud y bienestar, seguridad nacional y protección contra incendios e inundaciones”, dijo el Dr. Levin, antiguo director del informe. “La pérdida de la Evaluación de la Naturaleza Nacional significa que estamos perdiendo información importante que necesitamos para asegurarnos de que la naturaleza y las personas prosperen.” El Dr. Levin declinó comentar sobre el futuro del informe. La administración Trump no respondió a las preguntas sobre por qué canceló el esfuerzo. Pero Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, dijo que el Sr. Trump “liberará el potencial energético de Estados Unidos” y “simultáneamente garantizará que nuestras tierras y aguas nacionales puedan ser disfrutadas por las generaciones futuras.” Christopher Schell, profesor asistente de ecología en la Universidad de California, Berkeley, y autor principal de un capítulo llamado “Naturaleza y Equidad en los EE.UU.”, dijo que creía que un enfoque en la justicia ambiental hizo que la evaluación fuera más un objetivo para la administración de Trump, que ha atacado programas de diversidad, igualdad e inclusión y ha puesto en licencia a trabajadores de la Oficina de Justicia Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental. La biodiversidad, la variedad de vida en la Tierra, está disminuyendo más rápido que en cualquier otro momento de la historia humana, según una evaluación científica global emblemática. Los autores dijeron que la Evaluación de la Naturaleza Nacional pretendía proporcionar una imagen mucho más robusta de la situación en los Estados Unidos. Danielle Ignace, profesora asociada del departamento de recursos forestales de la Universidad de Minnesota y autora principal de un capítulo sobre los impulsores del cambio en la naturaleza, dijo que su equipo sentía la importancia del trabajo más fuertemente que nunca. “Es una llamada a esta causa para llevar esto a cabo,” dijo la Dra. Ignace. “No nos detendremos.”