Trump anunciará aranceles del 25% sobre el acero y aluminio, incluirá a Canadá – Nacional

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump dijo que anunciará formalmente aranceles del 25 por ciento sobre todas las importaciones de acero y aluminio el lunes, incluyendo a Canadá y México. Trump hizo los comentarios en una conferencia de prensa a bordo del Air Force 1 mientras viajaba a Nueva Orleans para ver el Super Bowl entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Trump impuso aranceles del 25 y 10 por ciento sobre el acero y el aluminio respectivamente durante su primer mandato en marzo de 2018 utilizando la seguridad nacional como justificación. Canadá inicialmente recibió una exención a estos aranceles, pero finalmente se vio afectada por los aranceles el 31 de mayo de 2018. Canadá respondió con una serie de contra-aranceles sobre productos americanos como el jugo de naranja de Florida. Aproximadamente un año después, el 17 de mayo de 2019, la Casa Blanca anunció que se había llegado a un acuerdo para evitar “oleadas” en los suministros de acero y aluminio desde Canadá y México, poniendo fin a la disputa comercial. Fox News emitió una entrevista parcial con Trump antes de ese juego, donde dijo que quiere ver a Canadá convertirse en un estado debido a la afirmación infundada de que Estados Unidos está “pagando $200 mil millones al año” a su vecino del norte. Trump dice que Canadá estaría “mucho mejor” como un estado, y dijo que estaría bien “subvencionar” a Canadá si fuera un estado, una aparente referencia al déficit comercial de EE.UU. con Canadá. Datos de Statistics Canada indican que el superávit comercial total de Canadá con los EE.UU. fue de $94.4 mil millones en 2023, principalmente debido a las exportaciones de petróleo. Trump hizo el comentario sobre la estadidad en respuesta a una pregunta del presentador de Fox News Bret Baier en una entrevista televisada el domingo. Baier le preguntó a Trump sobre los comentarios del primer ministro Justin Trudeau el viernes, donde Trudeau dijo a un grupo de líderes empresariales que Trump no está bromeando sobre hacer de Canadá un estado. “Creo que Canadá estaría mucho mejor siendo el 51º estado porque perdemos $200 mil millones al año con Canadá, y no permitiré que eso suceda”, le dijo Trump a Baier. “Es demasiado. ¿Por qué estamos pagando $200 mil millones al año prácticamente en subsidios a Canadá? Ahora, si son un 51º estado, no me importa hacerlo.” El viernes, Trudeau dijo a una multitud de más de 100 líderes empresariales en una cumbre económica Canadá-EE.UU. en Toronto que los comentarios de Trump sobre hacer de Canadá un estado son “algo real”. Sus comentarios sobre Trump se hicieron a puerta cerrada después de que los reporteros fueran sacados de la sala. El líder del Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, dijo en un mensaje en las redes sociales dirigido a Trump el domingo por la noche que no hay escenario en el que EE.UU. produzca suficiente aluminio para reemplazar lo que recibe de Quebec antes del fin del mandato del presidente. Le dijo a Trump que estaba exponiendo a las industrias de vanguardia de Estados Unidos a una inflación grave, y que debería negociar en su lugar. Inicialmente, Trump amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento a los productos canadienses debido a problemas de seguridad en la frontera relacionados con el fentanilo y la inmigración ilegal, pero los comentarios del presidente continúan centrándose en el comercio con Canadá y, más recientemente, en la percepción de una falta de bancos estadounidenses en Canadá. Los problemas fronterizos siguen siendo la justificación oficial para amenazar con aranceles, según la orden ejecutiva. El 3 de febrero, tanto Canadá como México obtuvieron al menos 30 días de prórroga desde que la amenaza se hiciera realidad después de que tanto Trudeau como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum hablaran con Trump sobre sus respectivos planes fronterizos. El plan de Canadá incluye $1.3 mil millones en gastos, anunciados por primera vez en diciembre, en seguridad fronteriza mejorada, incluidas patrullas con helicópteros, y la creación de un “zar del fentanilo”, que trabajará con contrapartes estadounidenses para combatir la crisis del fármaco tóxico.