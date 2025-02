Trump anuncia aranceles del 25% sobre todas las importaciones de acero y aluminio.

El presidente Donald Trump ha ordenado un impuesto de importación del 25% sobre todo el acero y aluminio que entre en los EE. UU. en una importante expansión de las barreras comerciales existentes. Los aranceles, que aumentarán los costos de importar los metales a los EE. UU., vienen a pesar de las advertencias de represalias de algunos líderes políticos en Canadá -el mayor proveedor de metales de América- así como de otros países. Las empresas estadounidenses dependientes de las importaciones también han expresado preocupaciones, pero Trump ha dicho que sus planes aumentarán la producción nacional. Advirtió que no habría excepciones, diciendo que “estaba simplificando” las reglas, que entrarán en vigor el 4 de marzo. “Esto es algo grande, el comienzo de enriquecer a América nuevamente”, dijo Trump. “Nuestro país requiere que el acero y el aluminio sean fabricados en América, no en tierras extranjeras”, añadió. Cuando se le preguntó si los aranceles podrían aumentar los precios para los consumidores, el presidente de los EE. UU. respondió: “Eventualmente será más barato”. “Es hora de que nuestras grandes industrias regresen a América… este es el primero de muchos”, agregó, sugiriendo que otros aranceles podrían enfocarse en productos farmacéuticos y chips de computadora. Los EE. UU. son el mayor importador de acero del mundo, contando a Canadá, Brasil y México como sus tres principales proveedores. Canadá solo representó más del 50% del aluminio importado a los EE. UU. el año pasado. Si los aranceles entran en vigor, se espera que tengan un impacto significativo en Canadá. Hacia finales del lunes, el Ministro de Innovación de Canadá, Francois-Phillippe Champagne, dijo que los aranceles eran “totalmente injustificados”. “El acero y aluminio canadienses apoyan industrias clave en EE. UU., desde la defensa, construcción naval, energía hasta la automotriz”, dijo Champagne. “Esto hace a América del Norte más competitiva y segura.” Antes del anuncio, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, cuya provincia alberga gran parte de la producción de acero de Canadá, acusó a Trump de “cambiar constantemente sus objetivos y causar caos, poniendo en riesgo nuestra economía”. El grupo de presión de los fabricantes de acero de Canadá instó al gobierno canadiense a retaliar contra los EE. UU. “inmediatamente”, mientras que Kody Blois, un destacado miembro del Partido Liberal gobernante de Canadá, dijo que su país estaba buscando maneras de reducir su relación comercial con los EE. UU. “Esto está trastornando por completo lo que ha sido una asociación muy fuerte”, dijo Blois a BBC Newshour antes de la orden oficial. Mientras tanto, los precios de las principales empresas siderúrgicas estadounidenses subieron el lunes en anticipación a la orden, con el precio de Cleveland-Cliffs aumentando casi un 20%. Los precios del acero y el aluminio también subieron. La respuesta en gran parte del resto del mercado fue moderada, reflejando preguntas sobre la seriedad de los planes de Trump, dada su historial de posponer aranceles o negociar exenciones a las reglas. En 2018, durante su primer mandato, Trump anunció aranceles del 25% sobre el acero y del 15% sobre el aluminio, pero eventualmente negoció excepciones para muchos países, incluidos Australia, Canadá y México. “Esto es algo así como una repetición de 2018”, dijo Douglas Irwin, profesor de economía en el Dartmouth College. “La gran pregunta es la incertidumbre sobre si esto es una táctica de negociación o si simplemente no quiere hablar con otros países y realmente quiere ayudar a la industria del acero de esa manera.” La semana pasada, Trump ordenó aranceles del 25% sobre todos los productos canadienses y mexicanos, solo para posponer ese plan por 30 días. También impuso nuevos aranceles estadounidenses del 10% sobre todos los productos chinos que entran en los EE. UU., lo que provocó represalias de China. Un arancel es un impuesto interno aplicado a los bienes a medida que entran en un país, proporcional al valor de la importación. La perspectiva de que se introduzcan aranceles más altos sobre las importaciones a los EE. UU. ha preocupado a muchos líderes mundiales porque hará que sea más costoso para las empresas vender productos en la economía más grande del mundo. Los impuestos son una parte central de la visión económica de Trump. Él los ve como una forma de hacer crecer la economía de EE. UU., proteger empleos y aumentar los ingresos fiscales. Pero también hay preocupaciones sobre el efecto en EE. UU., donde muchas empresas manufactureras dentro del país utilizan acero y aluminio en sus productos y ahora enfrentan la probabilidad de costos adicionales. Grupos industriales, desde la construcción hasta los fabricantes de latas, advirtieron sobre el impacto. En el primer mandato de Trump, los aranceles, a pesar de muchas exenciones, elevaron el precio promedio del acero y el aluminio en EE. UU. en un 2,4% y un 1,6% respectivamente, según la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. Stephen Moore, quien asesoró la campaña de Trump sobre temas económicos en 2016 y actualmente es miembro principal de la Fundación Heritage, un think tank conservador con sede en Washington, dijo que no creía que los aranceles sobre el acero y el aluminio fueran una forma efectiva de crear empleo, señalando la experiencia del primer mandato. Dijo que aunque Trump estaba “muy en serio” acerca del comercio, pensaba que el plan era “sobre llamar la atención del resto del mundo”. “Casi todo lo que hace Donald Trump en Washington es una táctica de negociación”, dijo. Los funcionarios de Trump dijeron que los movimientos más recientes tenían como objetivo evitar que países como China y Rusia evitasen aranceles enrutando productos de bajo costo a través de otros países. El presidente de EE. UU. dijo que estaba introduciendo nuevos estándares que exigen que el acero sea “fundido y vertido” y que el aluminio sea “fundido y moldeado” en América del Norte. Nick Iacovella, portavoz de la Coalición por una América Próspera, que representa a fabricantes de acero y apoya los aranceles, dijo que su grupo estaba más preocupado por una oleada de importaciones de acero desde México, por encima de los niveles acordados en 2019. Pero señaló que Canadá envía mucho más bienes a los EE. UU. de los que importa, un déficit comercial que ha sido un tema clave para Trump. “Todavía hay desequilibrios en la relación comercial entre Canadá y EE. UU. que deben abordarse”, dijo. Agregó: “No creo que estén planeando tomar un enfoque de martillo que valga para todo esto, pero creo que al principio, al menos en este momento, creo que lo que está diciendo el presidente … ambos de esos países [Canadá y México] están abusando de su relación con los EE. UU. y vamos a hacer algo al respecto”.