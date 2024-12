Trump amenaza con intentar recuperar el control del Canal de Panamá.

Trump hizo sus comentarios frente a miles en la conferencia anual de Turning Point, uno de los mayores encuentros de activistas conservadores del país. Turning Point invirtió enormes recursos en esfuerzos para movilizar el voto en estados clave, diseñados para apoyar a Trump y otros republicanos durante la campaña electoral. Fue su primer discurso desde que un acuerdo fue aprobado por el Congreso esta semana para mantener abierto el gobierno de los Estados Unidos, después de que se eliminaron varias disposiciones, incluida una que hubiera aumentado el techo de deuda del país. Trump había apoyado aumentar el techo de deuda, que limita la cantidad de dinero que el gobierno de EE. UU. puede pedir prestado. Pero su discurso el domingo evitó por completo ese tema, en cambio recapituló su victoria electoral y tocó temas, incluyendo inmigración, crimen y comercio exterior, que fueron pilares de su campaña. Sin embargo, mencionó a Elon Musk. “Sabes, están en una nueva moda”, dijo. “Todos los diferentes engaños. El nuevo es que el presidente Trump ha cedido la presidencia a Elon Musk”. “No, no, eso no está pasando”, dijo. “Él no va a ser presidente”. Varios oradores en la conferencia fueron críticos del gasto gubernamental y de los políticos de ambos partidos, sin embargo, las divisiones dentro del Partido Republicano que se han desarrollado en el Congreso en los últimos días fueron en su mayoría silenciadas.