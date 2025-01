Trump amenaza con acudir a aliados para la construcción de barcos militares si EE. UU. no puede producir.

El presidente electo Donald Trump, harto de las capacidades de construcción de barcos rezagadas de los EE. UU., ofreció una solución fuera de lo común al problema: externalizar la producción si los EE. UU. no pueden mantenerse al día.

“Vamos a hacer algo con los barcos. Necesitamos barcos. Y es posible que tengamos que seguir una ruta diferente a la que normalmente se seguiría”, sugirió el presidente entrante al presentador de radio Hugh Hewitt.

“No construimos barcos más. Solíamos construir un barco al día. Ya no construimos barcos más. Queremos que eso comience. Y tal vez usemos también aliados en términos de construcción de barcos. Es posible que tengamos que hacerlo”, declaró.

Señaló el vasto adelanto de China en las capacidades de construcción de barcos estadounidenses.

“Escucho que China está construyendo un barco cada cuatro días. Nosotros estamos sentados y observando, y hemos sufrido tremendamente”.

La postura de Trump seguramente pondrá en alerta a la industria naval nacional y a los grupos laborales. Pero llega en un momento en que la capacidad de construcción naval de China es más de 232 veces mayor que la de los EE. UU., y la Marina ha luchado durante décadas para construir barcos a tiempo.

Y es un cambio con respecto a su promesa de campaña de traer la fabricación de vuelta a los EE. UU. y desencadenar un arancel general sobre las importaciones globales a los EE. UU., junto con un arancel del 60% sobre todos los bienes importados de China.

La marina de China es la más grande del mundo, con más de 370 barcos y submarinos. La fuerza de combate de los EE. UU. incluye 295 embarcaciones, incluyendo 11 portaaviones activos. En 2017, el Congreso aprobó una ley que requería que la Marina mantuviera y mantuviera 355 barcos.

Sin revelar detalles, Trump insinuó un plan para hacer crecer la flota de barcos de la Marina.

“Vamos a anunciar algunas cosas que van a ser muy buenas en relación con la Marina. Necesitamos barcos. Tenemos que obtener barcos. Y, ya saben, todo el mundo dijo: ‘Oh, los construiremos’. Es posible que tengamos que ir a otros, adjudicarlos, y está bien hacerlo. Los adjudicaremos hasta que estemos listos”, dijo.

El crucero USS Ronald Reagan está representado arriba.

Los EE. UU. también están rezagados en submarinos nucleares, según expertos militares. Los submarinos nucleares de los EE. UU. alcanzaron un máximo de la Guerra Fría de 140, según Jerry Hendrix, capitán retirado de la Marina y miembro principal del Instituto Sagamore, en un artículo de opinión para American Affairs.

“La realidad es que la fuerza de submarinos estadounidenses, el ‘punto de lanza’ del poder estadounidense, en el que dependen tantos planes militares, no está preparada para enfrentar el entorno de amenazas actual, y no hay soluciones rápidas. Han pasado décadas, y una serie de malas suposiciones y malas decisiones, para caer en el estado actual de falta de preparación”, escribió.

Las cifras más recientes muestran que el vuelo de submarinos de los EE. UU. es de 68, de los cuales solo 50 están clasificados en la categoría de “ataque rápido” de cazadores-asesinos.

Actualmente, China controla el 46.59% del mercado global de construcción naval. Corea del Sur ocupa el segundo lugar con 29.24%, y Japón el tercero con 17.25%. Los EE. UU. tienen un control relativamente insignificante del mercado con un 0.13%. Y cuesta aproximadamente el doble construir un barco en los EE. UU. que en otras partes del mundo.

La ley de política de defensa anual de $895 mil millones autorizó $33.5 mil millones para nuevos barcos y submarinos. Según un informe de la Marina del año pasado, varios programas clave de construcción naval están años retrasados, en gran parte debido a la falta de trabajadores.

Trump también criticó la gestión del programa de fragatas de la clase Constellation de la Marina, culpando a los oficiales de la era de Biden por “jugar y manipular”, lo que aumentaba los costos.

Hablando con Hewitt, Trump pareció hacer referencia a un acuerdo que el Pentágono alcanzó con la filial estadounidense del constructor de barcos italiano Fincantieri para la nueva clase de barcos en 2020.

“Y estaban yendo y realmente estaban haciendo un buen trabajo, y los generales, ya saben, los almirantes y generales de Biden y todas las personas involucradas, comenzaron a jugar y manipular y cambiar el diseño, y esto, ya saben, eso cuesta. Eso cuesta mucho dinero”, dijo Trump.

“Pero los generales o almirantes entraron, y dijeron: ‘Oh, ¿por qué no lo hacemos un poco más ancho? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos aquello?’ Y fue diseñado específicamente para velocidad y otras cosas. Cuando comienzas a hacerlo más ancho, lo haces más lento”, continuó Trump.

“Lo teníamos listo, y hicieron cambios. Siempre tienen que hacer cambios. Ya saben, estos tipos entran allí, y piensan que son listos, y en muchos casos, desafortunadamente, no son listos, y toman algo y lo empeoran por mucho más”.

El entonces presidente Ronald Reagan tenía el objetivo de tener 600 barcos para la Marina cuando asumió el cargo, dedicado a reconstruir la flota de la nación después de la Guerra de Vietnam. Pero su administración también terminó con un subsidio para la construcción naval que diezmó el mercado comercial, lo que significa que los astilleros estadounidenses estaban dedicados únicamente a satisfacer las necesidades militares.