Trump alimenta los vaivenes de la bolsa europea, señal de lo que está por venir.

(Bloomberg) — Días antes de su inauguración, Donald Trump está moviendo los mercados de valores con comentarios sobre todo, desde defensa hasta energía renovable, e incluso Groenlandia.

Las acciones de empresas expuestas a la energía eólica, incluyendo Orsted A/S, Siemens Energy AG y Vestas Wind Systems A/S, cayeron más del 6% el miércoles después de que el presidente electo de EE. UU. dijera que buscaría que no se construyeran parques eólicos durante su segundo mandato.

Los fabricantes de tanques y misiles recibieron un impulso después de que Trump llamara a los miembros de la OTAN a gastar el equivalente al 5% de su producción económica en defensa, más del doble del objetivo actual. Las acciones del fabricante noruego de misiles Kongsberg Gruppen ASA aumentaron hasta un 4.1%, mientras que Saab AB de Suecia subió un 5.4% y Rheinmetall AG de Alemania aumentó un 5.3%.

Mientras tanto, un informe de CNN que afirma que Trump está considerando declarar una emergencia económica nacional para proporcionar una base legal para aranceles universales afectó negativamente a las acciones de los fabricantes de automóviles y de productos de lujo. Stellantis NV, fabricante de automóviles Fiat y Alfa Romeo, cayó hasta un 3.1%, mientras que el propietario de Louis Vuitton, LVMH, cayó hasta un 2.2%.

Las acciones europeas con mayor exposición a aranceles han rendido peor que el mercado desde el año pasado, debido a la preocupación de que cualquier consecuencia de una potencial guerra comercial podría afectar a los beneficios de las empresas, con una cesta de UBS Group AG que rastrea tales nombres cayendo alrededor de un 8%.

Los movimientos del miércoles son solo un pequeño adelanto de la volatilidad que los inversores pueden esperar durante el mandato de Trump. Sus comentarios han provocado movimientos en acciones tan lejanas como Australia, con la empresa minera de pequeña capitalización Energy Transition Minerals, que tiene un proyecto de tierras raras en Groenlandia, aumentando un 52% después de que Trump reiterara su interés en adquirir la isla.

“En este momento, sus declaraciones plantean preguntas y crean incertidumbre sobre el comercio y la política exterior que tiene la intención de implementar el día después de su inauguración el 20 de enero,” escribió un equipo liderado por el economista de CIC Market Solutions, Adrien Regnier-Laurent, en una nota.

–Con la ayuda de Paul Jarvis.

(Actualiza con acciones de autos y de lujo en el cuarto párrafo.)

Las noticias más leídas de Bloomberg Businessweek

©2025 Bloomberg L.P.