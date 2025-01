Trump alarma a Dinamarca en un intercambio helado sobre Groenlandia.

Hubo una llamada telefónica contenciosa y agresiva, cinco días antes de la inauguración del presidente Trump el 20 de enero. Hablando con la primera ministra Mette Frederiksen de Dinamarca, el Sr. Trump insistió en que quería que Estados Unidos se hiciera cargo de Groenlandia, la masiva e autónoma isla danesa que ocupa una parte estratégica del océano a medida que los casquetes polares se derriten y se abren nuevas rutas marítimas. El tono y el contenido del intercambio frío fueron descritos por dos funcionarios europeos que fueron informados sobre la llamada de 45 minutos y pidieron anonimato debido a la sensibilidad del tema. Estados Unidos no ha comentado públicamente sobre la llamada. La Sra. Frederiksen hizo varias sugerencias para una mayor cooperación en asuntos militares y económicos, pero insistió en que Groenlandia, que ya alberga una importante base estadounidense, no estaba en venta, según los funcionarios europeos. Desde esa llamada del 15 de enero, cuyo tono agresivo fue reportado anteriormente por The Financial Times, Dinamarca ha intentado calmar las aguas, instando a sus socios en la Unión Europea a no inflamar la situación hasta que las cosas estén más claras, dijeron los funcionarios. El tema de Groenlandia no está en la agenda de una reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE en Bruselas el lunes, por ejemplo. Si el Sr. Trump decide presionar a Dinamarca con medios económicos, a través de aranceles, se espera que la Unión Europea en su conjunto responda con aranceles compensatorios, dijo Zaki Laïdi, profesor en Sciences Po y asesor del exjefe de política exterior de la UE, Josep Borrell Fontelles. “Me dijeron que Trump se toma muy en serio a Groenlandia, y será un gran desafío para la UE si no reaccionamos con fuerza”, dijo el Sr. Laïdi. Confirmó que “los daneses dicen, ‘mantén la calma’, pero están asustados”. Ese sentido de premonición era evidente en Davos, Suiza, donde los líderes europeos se reunieron la semana pasada con ejecutivos corporativos y académicos para la reunión anual del Foro Económico Mundial. Los rumores sobre la llamada de Trump con la Sra. Frederiksen eran rampantes en la reunión, al igual que el nerviosismo sobre lo que significará una segunda administración de Trump para Europa en su totalidad. Por ahora, los daneses se están concentrando en el diálogo. El viernes, Lars Lokke Rasmussen, ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca y primer ministro durante la primera administración de Trump, tuvo una discusión telefónica de 20 minutos con el nuevo secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio. Después, el Sr. Rasmussen dijo que los dos países habían acordado discutir “la región ártica” y que la conversación, que incluyó otros temas como Ucrania, tuvo un “tono bueno y constructivo”. El Departamento de Estado, por su parte, dijo que el Sr. Rubio “reafirmó la fuerza de la relación” entre los dos países. Los dos hombres, dijo el Departamento de Estado, “discutieron la importancia de profundizar la cooperación bilateral y regional en asuntos de seguridad y defensa, asuntos económicos y comerciales, y poner fin a la guerra en Ucrania”. Oficialmente, Dinamarca ha dicho poco sobre la llamada telefónica entre el Sr. Trump y la Sra. Frederiksen. Un comunicado de la oficina de la Sra. Frederiksen inmediatamente después no mencionaba desacuerdos agudos, pero enfatizaba el comercio con Estados Unidos y hablaba de cooperación, diálogo e inversión mejorada en seguridad por parte de Dinamarca. “En la conversación, la primera ministra enfatizó la importancia de fortalecer la seguridad en el Ártico, y que el Reino de Dinamarca está listo para asumir incluso una mayor responsabilidad en esto”, decía el comunicado. En el comunicado, la Sra. Frederiksen citó al presidente del Parlamento de Groenlandia, Mute Egede, diciendo que Groenlandia no está en venta y argumentando que “depende de Groenlandia misma tomar una decisión sobre la independencia”. Los funcionarios que fueron informados sobre la llamada telefónica y el Sr. Laïdi sugirieron que las intenciones del Sr. Trump eran inciertas y que podría moverse para incentivar a los groenlandeses a votar por la independencia en un referéndum y luego vincularse a Estados Unidos. O puede querer presionar a Dinamarca y la Unión Europea con aranceles. Bruselas está trabajando con los daneses para encontrar el tono correcto y para averiguar lo que realmente quiere el Sr. Trump, dijo un funcionario. En respuesta a preguntas el domingo, la oficina del primer ministro danés dijo que “no reconoce la interpretación de la conversación dada por fuentes anónimas”. Bajo un acuerdo de 2009 con Dinamarca, Groenlandia solo puede declarar su independencia después de un referéndum exitoso, que el Sr. Egede ha sugerido que podría celebrarse junto con las próximas elecciones parlamentarias de la isla en abril. El Sr. Trump ha llamado al control de Estados Unidos sobre Groenlandia “una necesidad absoluta” para la seguridad occidental, y el sábado, en una reunión informal con reporteros, dijo “Creo que lo tendremos”. Friis Arne Petersen, ex embajador danés en Washington, dijo que “Europa, Groenlandia y el resto del mundo deben tomar muy en serio las declaraciones de Donald Trump, porque fueron cuidadosamente preparadas”. “Los términos utilizados y su contexto no dejaron lugar a interpretaciones”, dijo en una entrevista con el periódico francés Le Figaro. El interés de Trump por Groenlandia fue más comercial en su primer mandato, cuando primero ofreció comprarla, pero ahora es predominantemente sobre seguridad, dijo Petersen. El tema de Groenlandia “es de suma importancia para la UE”, dijo el Sr. Laïdi. “Nuestra credibilidad está en juego. Los daneses quieren mantener un perfil bajo, pero así no funciona el mundo”. Groenlandia, con una población de alrededor de 60,000 habitantes, era una colonia danesa hasta que se convirtió en autónoma con su propio Parlamento en 1979. Sigue siendo un territorio de Dinamarca, con Copenhague ejerciendo control sobre su política exterior y de defensa.