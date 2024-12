Trump afirma que se reunirá con Bezos la próxima semana.

El próximo presidente Trump se reunirá con el fundador de Amazon y dueño del Washington Post Jeff Bezos la semana que viene, dijo Trump durante una visita a la Bolsa de Nueva York.

Trump tocó la campana de apertura en la bolsa y luego caminó por el piso para saludar a los traders. Habló brevemente durante la visita con Jim Cramer de CNBC sobre sus planes de reunirse con Bezos.

“Jeff Bezos viene la semana que viene”, dijo Trump, sugiriendo que el multimillonario lo visitaría en Mar-a-Lago en Florida.

Un portavoz de Bezos no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.

La reunión se da en un momento en que Bezos, al igual que otros líderes de la tecnología, ha señalado que espera hacer avances con el presidente electo.

The Washington Post no respaldó a un candidato en las elecciones presidenciales de 2024, una decisión tomada por Bezos a pesar de que la junta editorial del periódico había redactado un respaldo de la Vicepresidenta Harris. Bezos también felicitó públicamente a Trump por su victoria electoral en noviembre, algo que no hizo cuando el presidente Biden ganó en 2020.

El presidente electo, durante su primer mandato, atacó frecuentemente a Amazon y al Post. Amazon argumentó en la corte en 2019 que la administración Trump no seleccionó a la empresa para un contrato del Pentágono debido al propio sesgo de Trump.

Mientras tanto, Meta donó $1 millón al fondo inaugural de Trump, confirmó la empresa a The Hill el jueves.

La noticia llegó solo semanas después de que el CEO Mark Zuckerberg visitara a Trump en su resort de Mar-a-Lago en lo que fue visto en gran medida como un intento de cortejar al presidente electo mientras regresa a la Casa Blanca.

El multimillonario de tecnología Elon Musk, dueño de SpaceX, Tesla y la plataforma social X, también ha sido una figura cada vez más prominente e influyente en la órbita de Trump desde las elecciones.

