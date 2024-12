Trump afirma que el GOP está ‘muy abierto’ a mantener a los ‘Soñadores’ en EE. UU., ataca a los ‘muy difíciles’ Demócratas.

El presidente electo Donald Trump dice que quiere trabajar con los demócratas en un “plan” para ayudar a los inmigrantes ilegales que ingresaron a los EE. UU. cuando eran menores y estuvieron protegidos de la deportación bajo una orden de la era de Obama, resonando con un intento similar que hizo en 2019.

Trump fue preguntado en una entrevista con NBC News el domingo sobre los “soñadores”, un término preferido por los activistas para los inmigrantes ilegales que llegaron de niños, y si serían incluidos en su plan de deportaciones masivas.

“Dreamers van a venir más tarde, y tenemos que hacer algo al respecto de los Dreamers, porque son personas que fueron traídas aquí a una edad muy joven, y muchos de ellos son ahora personas de mediana edad, ni siquiera hablan el idioma de su país, y sí, vamos a hacer algo por ellos”, dijo Trump.

El presidente electo Donald Trump se sienta con Kristen Welker el domingo para una entrevista en “Meet the Press”. (Captura de pantalla / NBC).

“Trabajaré con los demócratas en un plan, y si podemos llegar a un plan, pero los demócratas han hecho muy, muy difícil hacer cualquier cosa. Los republicanos están muy abiertos a los Dreamers. Los Dreamers, estamos hablando de hace muchos años. Fueron traídos a este país hace muchos años, algunos de ellos ya no son jóvenes, y en muchos casos, se han vuelto exitosos”, continuó Trump. “Tienen buenos empleos. En algunos casos, tienen pequeñas empresas. En algunos casos, pueden tener grandes empresas, y vamos a tener que hacer algo con ellos”.

Cuando se le preguntó si quería que pudieran quedarse, dijo: “Sí. Quiero poder resolver algo”.

“Creo que podemos trabajar con los demócratas y resolver algo”, dijo.

