Trump afirma que el cristianismo está en peligro en los Estados Unidos en su presentación a los votantes evangélicos.

Donald Trump advirtió que el cristianismo en Estados Unidos quedaría hecho “jirones” si Joe Biden fuera reelegido para un segundo mandato, mientras pedía el sábado a los evangélicos que votaran por él en números récord.

Hablando en una conferencia de líderes evangélicos influyentes en Washington, el ex presidente republicano acusó a la “izquierda radical” de “silenciar” a los cristianos, respaldó la exhibición de los Diez Mandamientos en las escuelas públicas y en un momento dijo que tenía “heridas” por todo su cuerpo debido a persecución política.

“Si me quito esta camisa, verían a una persona hermosa, hermosa. Pero verían heridas por todos lados, todo mi cuerpo”, dijo Trump. “He sufrido muchas heridas, les puedo decir. Más de las que sospecho que cualquier otro presidente haya sufrido.”

Trump fue aclamado por la multitud de más de mil evangélicos auto descritos en la conferencia anual “Camino a la Mayoría” organizada por la influyente Coalición de Fe y Libertad.

Ralph Reed, fundador y presidente del grupo, presentó a Trump como un “querido amigo” y un “incansable campeón de la fe y la libertad y de este gran país”.

Reed hizo alusiones al escepticismo inicial de los críticos sobre el compromiso de Trump con los votantes evangélicos, diciendo: “Nos dijeron que no podíamos confiar en él. Nos dijeron que no cumpliría su palabra. Pero como presidente de Estados Unidos, cumplió cada promesa que nos hizo.”

Trump subió al escenario en Washington al son de su himno de campaña, “Dios Bendiga a los Estados Unidos” de Lee Greenwood. Muchos en la multitud llevaban gorras rojas de “Hacer a América Grande Otra Vez” y agitaban pequeñas banderas estadounidenses, mientras que otros levantaban las manos como si estuvieran rezando.

Cuando se postuló por primera vez para presidente en 2016, Trump, un ex dueño de casinos de espíritu audaz que ha estado casado tres veces y que famosamente tuvo dificultades para mencionar su verso bíblico favorito, no fue la primera opción para muchos votantes evangélicos. Pero recibió elogios por su compromiso de nombrar jueces conservadores, incluidos los tres jueces de la Corte Suprema que ayudaron a revocar Roe vs Wade, que garantizaba el derecho constitucional al aborto, en 2022.

Trump nuevamente se atribuyó el mérito de la revocación de la sentencia el sábado, pero defendió su decisión de no respaldar una prohibición nacional del aborto que ha sido solicitada por muchos defensores antiaborto y líderes evangélicos. Trump ha argumentado en cambio que la reversión de Roe significa que los estados individuales deben fijar sus propias restricciones al aborto, una medida que se ha interpretado en parte como una reacción a preocupaciones de que leyes más estrictas sobre el aborto han perjudicado a los republicanos y ayudado a los demócratas en las urnas.

“Ahora depende de la voluntad de la gente en cada estado. Algunos estados serán más conservadores, otros estados serán más liberales… cada votante tiene que seguir su corazón y hacer lo correcto, pero también tenemos que ser elegidos, porque tenemos muchas otras cosas que hacer.”

Hoy, los cristianos evangélicos blancos representan un grupo clave de apoyo de la base de Trump. Una encuesta de Pew realizada a principios de este año encontró que alrededor de cuatro de cada cinco votantes blancos evangélicos protestantes dijeron que votarían por Trump si las elecciones se celebraran hoy. Trump también recibió un fuerte apoyo de los protestantes blancos no evangélicos y los católicos blancos, con un 57 por ciento y un 61 por ciento de ambos grupos, respectivamente, diciendo que tenían la intención de votar por Trump.

Los cristianos no pueden darse el lujo de quedarse al margen. Si Joe Biden vuelve, el cristianismo no estará a salvo

La aparición de Trump el sábado tuvo como objetivo lograr ese voto: “Los cristianos van a la iglesia pero no votan mucho. ¿Saben el poder que tendrían si votaran? Así que tienen que salir a votar, solo esta vez.”

“No me importa, en cuatro años, no tienen que votar, ¿vale? En cuatro años, no voten, no me importa,” agregó.

Como ex presidente, Trump solo es elegible para completar un mandato adicional.

“Los cristianos no pueden darse el lujo de quedarse al margen,” agregó Trump. “Si Joe Biden regresa, el cristianismo no estará a salvo en una nación sin fronteras, sin leyes, sin libertad, sin futuro… su religión ciertamente estará, creo, hecha jirones, si quieren saber la verdad.”

“Nuestra lealtad es… a nuestro país y nuestro sistema de creencias y nuestro creador,” agregó Trump, provocando un grito de “¡Amén!” de la multitud. “No respondemos a los burócratas en Washington. Respondemos a Dios en el cielo.”

Un portavoz de la campaña de Biden llamó al discurso de Trump “incoherente” y “descabellado”, añadiendo que “mostró a los votantes, en sus propias palabras, que es una amenaza para nuestras libertades y es demasiado peligroso para ser permitido cerca de la Casa Blanca nuevamente.”

Pero los asistentes a la conferencia estaban en su mayoría entusiasmados con el ex presidente, describiendo a Trump como un hombre de fe que estaban seguros de que escaparía de castigo por sus presuntos crímenes y sería elegido para otro mandato en la Casa Blanca en noviembre.

“Puedo ver cómo Dios lo ha estado protegiendo,” dijo Alfonso Talavera, un agente de bienes raíces de 59 años de Maryland.

“Todo por lo que [Trump] ha estado pasando, es mucho… es una persona que Dios está protegiendo. Es una persona fiel. Cuando habla, va al evangelio… y también pide oraciones.”

