Trump advierte que ‘todo el infierno se desatará’ si los rehenes en Gaza no son liberados.

El presidente electo Donald J. Trump dijo el martes que “todo el infierno se desatará en Medio Oriente” si los rehenes en manos de Hamas no son liberados para el Día de la Inauguración, repitiendo la amenaza cuatro veces durante una conferencia de prensa en su finca Mar-a-Lago en Florida. “Si no regresan para cuando asuma el cargo, todo el infierno se desatará en Medio Oriente”, dijo a los reporteros. “Y no será bueno para Hamas, y no será bueno, francamente, para nadie. Se desatará todo el infierno. No tengo que decir más, pero eso es lo que hay”. El Sr. Trump no entró en detalles sobre qué acciones podría tomar si los rehenes no son liberados para cuando asuma el cargo. Y se negó a proporcionar detalles sobre lo que él o sus asesores están haciendo en los días previos a la inauguración. Las autoridades dicen que unos 100 rehenes, incluidos algunos estadounidenses, que fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, siguen cautivos en Gaza, aunque creen que muchos de ellos pueden haber muerto en cautiverio. “Nunca deberían haberlos tomado”, dijo el Sr. Trump a los reporteros. “Nunca debería haber ocurrido el ataque del 7 de octubre. La gente lo olvida. Pero sucedió, y muchas personas murieron”. El presidente Biden y sus principales asesores de seguridad nacional han estado trabajando durante meses para tratar de negociar la liberación de los rehenes restantes. Un trato ha parecido inminente en varias ocasiones, solo para desmoronarse después de lo que los funcionarios de la administración Biden han dicho que fueron rechazos por parte de los negociadores de Hamas. Los funcionarios israelíes también se han opuesto a algunas partes de los acuerdos propuestos. Durante sus declaraciones, el Sr. Trump sugirió que sus amenazas contra Hamas harían que el grupo cediera. Pero los expertos en Medio Oriente lucharon por entender el significado de las amenazas del Sr. Trump. “No tengo ni idea, ni él tampoco”, dijo Daniel C. Kurtzer, embajador de EE. UU. en Israel durante la administración de George W. Bush. En los últimos 15 meses, el ejército de Israel ha casi destruido a Hamas como una fuerza de combate organizada. No está claro qué más podrían lograr cualquier ataque escalado por la próxima administración de Trump, o por Israel. “No veo ningún escenario en el que las fuerzas estadounidenses estén comprometidas; en cualquier caso, no tenemos una idea mejor que los israelíes de lo que obligaría a Hamas a actuar”, añadió el Sr. Kurtzer. “La jactancia es la peor forma de política”. Aaron David Miller, ex analista para Oriente Medio del Departamento de Estado y negociador, dijo que no estaba claro qué podría hacer el Sr. Trump si los rehenes no eran liberados para su fecha límite. Y cuestionó si el Sr. Trump podría persuadir al primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel para aceptar un acuerdo. “Trump nunca podrá infligir más dolor a Hamas y a los palestinos de lo que ya ha hecho Israel”, dijo el Sr. Miller. “Él tiene influencia sobre Netanyahu. ¿Pero realmente la usaría para presionar a Israel a aceptar los términos de un acuerdo que podría parecer beneficiar a Hamas?” En un momento del martes, el presidente electo invitó a Steve Witkoff, a quien tiene la intención de nombrar como su enviado para el Medio Oriente, a hablar con los reporteros. El Sr. Witkoff dijo que los negociadores “están haciendo mucho progreso”, pero no dio detalles. “Y no quiero decir mucho, porque creo que están haciendo un trabajo realmente bueno”, dijo el Sr. Witkoff. “Realmente estoy esperanzado de que para la inauguración tengamos algunas cosas buenas que anunciar en nombre del presidente”. El Sr. Witkoff pareció elogiar los esfuerzos de la administración Biden, diciendo que “realmente creo que estamos trabajando en colaboración de una manera realmente buena”. Pero también destacó al Sr. Trump, diciendo que era la “estatura” del presidente electo y “las líneas rojas que ha establecido lo que está dirigiendo esta negociación”. El Sr. Witkoff añadió que “me voy mañana” para regresar a Doha, donde las delegaciones de Israel y Hamas han estado negociando a través de mediadores qataríes. No estaba claro qué papel, si es que tiene alguno, ha estado desempeñando el Sr. Witkoff en esas conversaciones. La realidad de un cambio de administraciones en Estados Unidos ha complicado los esfuerzos de último minuto del Sr. Biden y sus asesores para lograr un acuerdo para liberar a los rehenes. Las familias de aquellos que todavía están bajo custodia han instado a los funcionarios de Biden y de Trump a trabajar juntos hacia ese objetivo. Los funcionarios de seguridad nacional de Biden han dicho que mantienen plenamente informados a sus contrapartes de Trump sobre las negociaciones. Y los miembros de ambos equipos parecen estar alineados detrás del mismo objetivo: utilizar la fecha límite de la inauguración para presionar a Hamas para que libere a todos los que tiene en su poder. Pero si se produce una liberación, es probable que las dos administraciones estén profundamente divididas sobre quién merece elogios. Los comentarios del Sr. Trump y del Sr. Witkoff del martes parecían estar diseñados al menos en parte para que el presidente electo pueda adjudicarse el crédito por una liberación si ocurre justo antes de que asuma el cargo. El Sr. Witkoff dijo a los reporteros que pensaba que Hamas estaba escuchando al Sr. Trump. “Él nos exhorta a hablar enfáticamente, y enfáticamente significa que mejor lo hagan, mejor hagan esto”, dijo, añadiendo que Hamas no está esperando a que el Sr. Trump asuma el cargo. “Creo que lo han escuchado alto y claro. Mejor terminar antes de la inauguración”. Los ayudantes del Sr. Biden dijeron que el Sr. Witkoff y Brett McGurk, el principal negociador de la administración Biden, habían estado hablando regularmente y que las discusiones habían sido “constructivas” y “apropiadas”. El Sr. McGurk ha sido el principal negociador que trabaja para llevar a las dos partes a un acuerdo. Ese contacto ilustra que “los equipos de Biden y Trump están mucho mejor coordinados que los equipos de Obama y Trump a finales de 2016 y principios de 2017”, dijo Natan Sachs, miembro principal de la Institución Brookings. Pero los funcionarios de Biden han argumentado que el progreso hacia un acuerdo es resultado de meses de discusiones minuciosas y del intenso bombardeo de Israel a Hamas. El bombardeo de Israel en Gaza, que ha sido objeto de un escrutinio intenso por parte de muchas partes del mundo porque ha matado a decenas de miles de personas, ha dañado gravemente a Hamas y ha dejado a la mayoría de sus líderes muertos, incluidos Yahya Sinwar y los cerebros de los ataques del 7 de octubre. Los ataques de Israel contra Irán y Hezbollah en Líbano han aislado aún más a Hamas, dicen los funcionarios de Biden. También señalan que el acuerdo en consideración ahora con Hamas se basa en un acuerdo que el Sr. Biden ofreció a Israel y a Hamas en mayo y que posteriormente fue respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Sr. Miller dijo que sería inusual que un miembro de una administración entrante, como el Sr. Witkoff, fuera parte directa de negociaciones sensibles con países extranjeros. “Es fascinante que haya dicho hoy ‘estamos progresando'”, dijo el Sr. Miller refiriéndose al Sr. Witkoff. “Se ha insertado —al igual que Trump— en un proceso de negociación propiedad de la administración de Biden y en el que no tienen un papel oficial. Y, por supuesto, están sentando las bases para atribuirse el mérito del acuerdo cuando ocurra”.