Trump acusa al ex presidente de la Cámara Kevin McCarthy de ‘una de las decisiones políticas más tontas tomadas en años’

El presidente electo Donald Trump apuntó al ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, describiendo la suspensión del techo de deuda aprobada en 2023 como “una de las decisiones políticas más tontas de los últimos años “.

Pero mientras apuntaba al ex líder republicano de la Cámara de Representantes, Trump suavizó las críticas al describir a McCarthy como un amigo y una buena persona.

“La extensión del Límite de Deuda por un ex presidente de la Cámara de Representantes, un buen hombre y un amigo mío, desde septiembre pasado de la Administración Biden, hasta junio de la Administración Trump, pasará a la historia como una de las decisiones políticas más estúpidas tomadas en años. No había razón para hacerlo, NO SE GANÓ NADA, y no obtuvimos nada a cambio, una de las principales razones por las que se perdió esa presidencia. Era un problema de Biden, no nuestro. Ahora se convierte en el nuestro “, declaró Trump en la publicación.

Líder de la minoría de la Cámara de Representantes Kevin McCarthy y el presidente de los EE. UU. Donald Trump asisten a una manifestación de firma de legislación con granjeros locales el 19 de febrero de 2020 en Bakersfield, California. (David McNew/Getty Images)

“Lo llamo ‘1929’ porque a los demócratas no les importa en lo que nuestro país pueda verse obligado a entrar. De hecho, preferirían una ‘Depresión’ siempre y cuando perjudique al Partido Republicano. Los demócratas deben ver forzados a votar sobre este tema traicionero AHORA, durante la Administración Biden, y no en junio. Deberían ser culpados por este desastre potencial, ¡no los republicanos! ” añadió.

Un acuerdo aprobado por el Congreso y firmado por el presidente Joe Biden el año pasado suspendió el límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025, pero Trump ha estado pidiendo que se aumente el techo antes de asumir el cargo.

“En junio de 2023, se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2023, suspendiendo el límite de deuda hasta el 1 de enero de 2025. El 2 de enero de 2025, se establecerá el nuevo límite de deuda en la cantidad de deuda pendiente sujeta al límite estatutario al fin del día anterior “, escribió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una carta reciente a los líderes del Congreso. “Actualmente, el Tesoro espera alcanzar el nuevo límite entre el 14 y el 23 de enero, momento en el que será necesario que el Tesoro comience a tomar medidas extraordinarias. Respetuosamente insto al Congreso a actuar para proteger la plena fe y crédito de los Estados Unidos. ”

A principios de este mes, Trump y el vicepresidente electo JD Vance presionaron para que se aumentara el límite como parte de una propuesta de gasto gubernamental provisional.

“Lo más tonto e inepto que hayan hecho los republicanos del Congreso fue permitir que nuestro país alcanzara el límite de deuda en 2025. Fue un error y ahora es algo que debe abordarse”, dijeron los dos hombres en un comunicado. “Elevar el techo de deuda no es genial, pero preferiríamos hacerlo durante el mandato de Biden. Si los demócratas no cooperan en el límite de deuda ahora, ¿qué hace que alguien piense que lo harían en junio durante nuestra administración? ”

Pero la medida que finalmente se aprobó no aumentó el límite.

En respuesta a la publicación de Trump sobre McCarthy, el representante Chip Roy, republicano de Texas, escribió en una publicación en X: “Lamentablemente, esta mala extensión del límite de deuda fue o… no/eous hace solo 71 republicanos de la Cámara hace 18 meses (notablemente opuesto por casi todo el @freedomcaucus).”

Representante Chip Roy, Republicano de Texas, camina por un pasillo durante una reunión de la Conferencia de la Cámara de Representantes Republicana en el Capitolio de los EE. UU. el 20 de diciembre de 2024, en Washington, D.C. (Alex Wong/Getty Images)

“Los demócratas votaron en contra de la reciente propuesta de aumento del límite de deuda el 12/19: 197-2 en contra de ella (su precio para apoyar es muy alto: más gasto/impuestos)”, agregó Roy. “Sí, podemos y debemos abordar el límite de deuda a través de reconciliación en enero con votos en su mayoría republicanos, pero con recortes de gastos reales y significativos ”.

