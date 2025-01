Trudeau planea llenar el Senado antes de retirarse: fuente

El primer ministro Justin Trudeau está planeando una última ola de nombramientos para llenar las 10 vacantes en el Senado antes de que se retire en marzo, según ha sabido Radio-Canadá.

El movimiento le permitiría dejar una marca en el Parlamento durante años, ya que estos legisladores no electos podrán permanecer en sus cargos hasta los 75 años.

Una fuente familiarizada con el asunto dice que el proceso de selección de los futuros senadores ya está en marcha y debería completarse antes de su partida. Después de prorrogar el Parlamento a principios de este mes, Trudeau anunció que dejará el poder después de que el Partido Liberal elija un nuevo líder el 9 de marzo.

En una respuesta por escrito, la Oficina del Primer Ministro confirmó que el consejo asesor para los nombramientos al Senado está trabajando para proponer candidatos para todas las vacantes.

“La prorrogación no afectó la capacidad del Gobernador General para hacer nombramientos al Senado basados en el consejo del primer ministro,” dijo el portavoz de la OPM Simon Lafortune. “El primer ministro se toma en serio su responsabilidad de nombrar senadores y lo hará mientras permanezca en el cargo.”

Al primer ministro le gusta elogiar la independencia de los senadores que ha nombrado desde 2016, pero aún así ha elegido a varios destacados liberales para sentarse en el senado en los últimos años.

El Partido Conservador de Pierre Poilievre, que lidera en las encuestas nacionales, ha sido crítico con las elecciones de senadores de Trudeau. Los conservadores temen ahora que los senadores nombrados por Trudeau intenten bloquear su agenda si el partido gana las próximas elecciones, que se esperan para la primavera.

Actualmente hay 12 senadores afiliados al Partido Conservador en la cámara de 105 escaños.

“Para alguien que abogó por un Senado independiente, [Trudeau] ha terminado llenando el Senado con una amplia mayoría de liberales o personas que apoyan sus políticas,” dijo el senador conservador Claude Carignan.

Carignan dijo que “el primer ministro tiene el poder de nombrar senadores, pero después de renunciar, no creo que tenga la legitimidad para hacerlo.”

Había 22 vacantes en el Senado cuando Trudeau asumió el poder en 2015. Hasta ahora, ha nombrado un total de 90 senadores. Debido a las jubilaciones, habrá 10 posiciones que llenar a partir del 2 de febrero.