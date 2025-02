Trudeau anuncia aranceles de represalia contra Estados Unidos.

loaded new video: Trudeau Anounces Retaliatory Tarifs Against the U.S.

Trudeau Anounces Retaliatory Tarifs Against the U.S.

El Primer Ministro Justin Trudeau de Canadá presentó planes para imponer más de $100 billones en tarifas retaliatorias contra los Estados Unidos, y dejó claro que Canadá lo hacía de mala gana.

Quiero hablar directamente a los americanos, nuestros amigos y vecinos más cercanos. Esta es una opción que, sí, dañará a los canadienses, pero más allá de eso, tendrá consecuencias reales para ustedes. Las tarifas contra Canadá pondrán en riesgo sus empleos, potencialmente cerrando plantas de ensamblaje de autos americanos y otras instalaciones manufactureras. Aumentarán los costos para ustedes, incluyendo la comida en los supermercados y la gasolina en las estaciones. No queremos estar aquí. No pedimos esto. Pero no retrocederemos en la defensa tanto de los canadienses como de la increíble y exitosa relación y asociación entre Canadá y los Estados Unidos.

