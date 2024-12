Tropas norcoreanas en Rusia no deben subestimarse, ex soldados le dicen a la BBC

Aunque los soldados no habrán tenido opción sobre si ser desplegados, Ryu piensa que muchos habrán querido ir. Los ambiciosos lo verán como una oportunidad para avanzar en sus carreras, dice. Y dado lo difícil que es servir en Corea del Norte, algunos habrán disfrutado la oportunidad de experimentar la vida en el extranjero por primera vez. “Creo que estarán más dispuestos a luchar que las tropas rusas”, agrega, admitiendo que en su situación, él también habría querido ser enviado. Chun In-bum, un ex comandante de las fuerzas especiales de Corea del Sur, está de acuerdo con las evaluaciones de los desertores. “Solo porque les falte comida y entrenamiento, no significa que sean incapaces. Se adaptarán rápidamente. No deberíamos subestimarlos”. Aunque 11,000 soldados probablemente no cambiarán el curso de una guerra tan de desgaste, se estima que Rusia está sufriendo más de mil bajas al día, los expertos y funcionarios creen que esto podría ser solo la primera tanda, con Pyongyang potencialmente capaz de enviar hasta 60,000 o incluso 100,000 si se rotan. En estos números, el Sr. Chun cree que podrían terminar siendo efectivos. Además, Kim Jong Un podrá soportar grandes pérdidas sin afectar la estabilidad de su régimen, dicen los ex soldados. “Aquellos que han sido enviados serán hombres sin influencia o conexiones – para decirlo claramente, aquellos que pueden ser sacrificados sin problema”, dice Haneul. Recuerda haberse sorprendido al enterarse de que no había hijos de padres de alto rango en su unidad de primera línea: “Fue entonces cuando me di cuenta de que éramos prescindibles”. No espera mucha resistencia de las familias de los fallecidos, cuyos hijos, dice, serán honrados como héroes. “Hay innumerables padres que han perdido a un hijo después de enviarlos al ejército”, agrega, recordando a su segundo primo que falleció. Su tía recibió un certificado elogiando a su hijo por su contribución heroica.