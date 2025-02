Tropas israelíes permanecen en el sur de Líbano tras la fecha límite de retiro

Israel ha retirado sus fuerzas del sur del Líbano, pero permanecen en cinco ubicaciones a lo largo de la frontera en lo que el gobierno libanés describe como una violación de un acuerdo de alto el fuego. El martes marcó el final del plazo para la retirada israelí del país, que formaba parte de un alto el fuego que entró en vigor en noviembre. El acuerdo también estipulaba la eliminación de combatientes y armas de Hezbollah del sur del Líbano y el despliegue de soldados libaneses en el área donde el grupo ha sido la fuerza dominante durante décadas. Sin embargo, un día antes, el ejército israelí anunció que sus fuerzas permanecerían en cinco colinas “estratégicas” hasta que el ejército libanés implementara completamente su parte del acuerdo. No estaba claro cuánto tiempo permanecerían allí. En respuesta al anuncio, Líbano dijo que Israel debía retirarse por completo. Dijo que consideraría “la presencia continuada de Israel en cualquier pulgada del territorio libanés una ocupación”. El acuerdo de alto el fuego, que fue mediado por Estados Unidos y Francia, puso fin a 13 meses de conflicto entre Israel y el movimiento político y militante libanés Hezbollah. A primera hora del martes, los soldados libaneses se trasladaron a las áreas desocupadas por las tropas israelíes y comenzaron a despejar barricadas y a comprobar la presencia de artefactos explosivos sin detonar. Al regresar en convoyes, los residentes llevaban la bandera amarilla de Hezbollah y carteles con la cara del difunto líder del grupo, Hassan Nasrallah. En Kfar Kila, justo al lado de la frontera con Israel, no había ningún edificio que no hubiera sido destruido o gravemente dañado. Las familias buscaban entre los escombros objetos personales, pero pocos podían ser salvados. “Nuestra casa está destruida al igual que todas las demás casas”, dijo Safaa Jouma, de 25 años, cuyo hermano era un combatiente muerto en la guerra. “No pudimos salvar nada. La casa fue nivelada”. El alto el fuego requiere que Israel se retire y que el ejército del Líbano reemplace a todos los grupos armados al sur del río Litani, a unos 30 km al norte de Israel. La retirada de Israel había sido pospuesta desde el plazo original de 60 días, que vencía el 26 de enero, estipulado en el alto el fuego. Las posiciones en las que han sido desplegadas las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) se encuentran en terreno montañoso en el borde de la frontera reconocida internacionalmente entre el Líbano e Israel. El Ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que las IDF se quedaban “temporalmente en cinco puntos altos estratégicos”, describiéndolo como “necesario para nuestra seguridad”. “Las actividades de cumplimiento de las IDF contra Hezbollah continuarán con toda su fuerza. No permitiremos un retorno a la realidad del 7 de octubre de 2023”, dijo Saar, refiriéndose a la fecha en que los pistoleros de Hamas perpetraron un ataque sin precedentes contra Israel desde Gaza. Hezbollah lanzó su campaña militar contra Israel al día siguiente, diciendo que actuaba en solidaridad con los palestinos. El grupo resultó gravemente dañado en el conflicto, el más mortífero librado con Israel desde su formación en 1982. Las autoridades libanesas dicen que más de 3,960 personas, muchas de ellas civiles, murieron durante las hostilidades, y un millón de personas más fueron desplazadas de áreas donde Hezbollah tenía una fuerte presencia. Las autoridades israelíes dicen que más de 80 soldados israelíes y 47 civiles murieron. Unos 60,000 ciudadanos fueron desplazados del norte de Israel. La mayoría de los desplazados en Líbano han regresado a casa, según las Naciones Unidas, mientras que solo una minoría de los desplazados en Israel lo ha hecho, según informes.