Tropas Detenidas en Ucrania Ofrecen Vistazo Poco Común al Ejército de Corea del Norte

Un joven soldado de Corea del Norte dijo que no sabía dónde estaba peleando cuando fue enviado desde su patria aislada al frente de guerra entre Rusia y Ucrania. Al preguntarle si sus padres sabían dónde estaba, otro soldado norcoreano negó con la cabeza. El video de tres minutos que el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania publicó en la plataforma de redes sociales X el domingo mostró a un oficial ucraniano interrogando a dos prisioneros de guerra norcoreanos con la ayuda de un intérprete coreano. Las autoridades ucranianas anunciaron su captura el sábado, diciendo que eran los primeros soldados norcoreanos en ser capturados con vida. Más tarde, Zelensky ofreció intercambiarlos por prisioneros de guerra ucranianos detenidos en Rusia. Las respuestas de los soldados fueron proporcionadas y editadas por Ucrania, que controlaba la producción y la liberación del video. Ofreció una visión pequeña, pero rara, de la mentalidad y preparación de aproximadamente 11.000 soldados norcoreanos desplegados para ayudar en la guerra de Rusia contra Ucrania. Parecían respaldar lo que funcionarios de Corea del Sur y Estados Unidos han dicho en las últimas semanas: los soldados norcoreanos sufrían grandes bajas en una guerra extranjera librada en un territorio desconocido mientras su gobierno mantenía en secreto su despliegue a su pueblo. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur dijo a los legisladores en Seúl el lunes que estima que 300 soldados norcoreanos han muerto y 2.700 resultaron heridos en las batallas contra Ucrania. La Casa Blanca ha dado una cifra aún mayor. Memos encontrados con soldados norcoreanos muertos indicaron que su gobierno había instado a las tropas altamente adoctrinadas a poner fin a sus propias vidas en lugar de ser capturados en el campo de batalla, según legisladores surcoreanos que informaron a periodistas después de una reunión a puerta cerrada con la agencia de espionaje, reafirmando una afirmación hecha por Zelensky. Uno de los soldados norcoreanos intentó hacer explotar una granada, gritando el nombre del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, cuando fue disparado por tropas ucranianas, dijeron. Corea del Norte no ha respondido a los informes sobre sus soldados capturados o asesinados por fuerzas ucranianas. Nunca ha publicitado el despliegue ni grandes envíos de obuses norcoreanos y otras armas enviadas a Rusia para ayudar en su guerra contra Ucrania, aunque marcaron la primera intervención del país en un conflicto armado importante en el extranjero en décadas. En el video publicado por Zelensky, la voz de un oficial interrogando a los norcoreanos estaba distorsionada, quizás para evitar su identificación, y los soldados capturados aún estaban claramente heridos. Ucrania dijo que los soldados habían recibido atención médica y habían sido llevados a la capital de Ucrania, Kyiv, para ser interrogados. Pero al publicar el video en línea, Ucrania también parecía estar utilizando a los prisioneros de guerra en su mensaje al Oeste. El líder ucraniano ha aprovechado la participación de las tropas norcoreanas en Rusia como una forma de intentar conseguir más apoyo de los aliados. Corea del Sur, también, ha citado la creciente alianza militar de Corea del Norte con Rusia como una fuente de preocupación internacional. Los expertos dicen que los comentarios de los prisioneros de guerra deben ser evaluados a la luz del desequilibrio de poder entre captores y cautivos, con el conocimiento de que los prisioneros pueden no estar hablando libremente y pueden estar motivados por sus propias preocupaciones de seguridad o deseo de buen trato. Según las normas que rigen el tratamiento de los prisioneros de guerra en las Convenciones de Ginebra, los gobiernos deben proteger a un prisionero de guerra para que no se convierta en una “curiosidad pública”, un concepto que a veces se interpreta como no presentarlos en ningún entorno público. Acostado en una cama con ambas manos envueltas en vendas blancas, uno de los dos prisioneros de guerra norcoreanos parecía desconcertado cuando indicaba, al asentir o negar con la cabeza, que no sabía que estaba combatiendo en Ucrania cuando fue capturado o que ahora estaba en Ucrania. Cuando fue enviado al frente el 3 de enero, le dijeron que las tropas norcoreanas “entrenarían como si estuvieran en combate real”. “Vi a mis colegas morir a mi lado”, dijo. “Me estaba escondiendo en un refugio cuando resulté herido.” Al ser preguntado si quería regresar a casa, el soldado preguntó si los ucranianos eran buena gente. Cuando el intérprete dijo que sí, dijo en una voz débil pero suplicante: “Quiero vivir aquí”. El otro soldado norcoreano tenía una venda alrededor de su mandíbula herida y no hablaba. Asintió cuando le preguntaron si tenía padres en Corea del Norte. Pero negó con la cabeza cuando le preguntaron si sabían dónde estaba. “El video de los dos soldados muestra que Kim Jong-un no ha podido encontrar una forma de justificar la participación de su país en la guerra de Rusia contra Ucrania a su pueblo”, dijo Kang Dong-wan, un experto en Corea del Norte en la Universidad de Dong-A en Corea del Sur. “También mostró que las tropas norcoreanas están siendo desperdiciadas como carne de cañón”. Los dos soldados pertenecían a la Oficina General de Reconocimiento, el brazo de inteligencia militar de Corea del Norte, dijeron los legisladores surcoreanos a los periodistas en una reunión informativa. Los legisladores dijeron que cuando los soldados fueron enviados a la guerra, su gobierno les había prometido tratarlos como “héroes”. Los soldados fueron capturados en la región de Kursk, en el oeste de Rusia, donde las fuerzas norcoreanas luchaban para ayudar a Rusia a recuperar territorio arrebatado por Ucrania durante una sorpresiva incursión transfronteriza el verano pasado. Las tropas norcoreanas estaban disparando a drones que volaban en la distancia en intentos inútiles de destruirlos, dijo la agencia de inteligencia surcoreana a los legisladores, citando imágenes de batalla que analizó. También hacían cargas temerarias contra sus enemigos sin el debido apoyo de artillería desde la retaguardia, se citó diciendo. Se cree que Kim se embolsa miles de millones de dólares en petróleo, alimentos y tecnologías militares a cambio de su suministro de tropas y armas a Rusia, según analistas y funcionarios surcoreanos. Pero el despliegue de tropas fue tan apresurado que los soldados norcoreanos estaban mal preparados para la guerra moderna, especialmente los ataques con drones, dijeron. El domingo, Zelensky dijo que Ucrania estaba “lista para entregar a los soldados de Kim Jong-un si puede organizar su intercambio por nuestros guerreros que están siendo retenidos como prisioneros en Rusia”. “Para aquellos soldados norcoreanos que no deseen regresar, puede haber otras opciones disponibles. En particular, aquellos que expresen el deseo de acercar la paz difundiendo la verdad sobre esta guerra en coreano tendrán esa oportunidad”, añadió. El profesor Kang dijo que al exponer el rostro de un soldado norcoreano y su deseo de permanecer en Ucrania, las autoridades ucranianas estaban poniendo en peligro su seguridad en caso de que fuera enviado de regreso a Corea del Norte, donde su declaración sería vista como un acto de traición. Si algún prisionero de guerra norcoreano quisiera desertar a Corea del Sur, el gobierno de Seúl estaba listo para negociar con Kyiv, citaron los legisladores surcoreanos a la agencia de inteligencia.