Tropas de Israel se retiran del corredor que dividía Gaza en dos.

La retirada de las tropas se produce cuando se espera que una delegación israelí vuele a Qatar, que ha estado moderando las conversaciones entre las dos partes en la guerra de Gaza. El gobierno israelí ha dicho anteriormente que la delegación discutirá inicialmente “asuntos técnicos” respecto a la primera fase del acuerdo de alto el fuego, en lugar de la segunda fase más desafiante que está destinada a llevar a un alto el fuego permanente, al intercambio de todos los rehenes vivos restantes en Gaza por más prisioneros palestinos y a una retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza. Eso requerirá más dirección del Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu, que actualmente está regresando de los Estados Unidos. Netanyahu se convirtió en el primer líder extranjero en reunirse con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero. Durante el viaje, en el cambio más dramático en la política de los Estados Unidos con respecto a Gaza en décadas, Trump llamó a la retirada de toda la población civil del territorio y el desarrollo de lo que llamó “La Riviera de Oriente Medio”. Esa sugerencia, que sería un crimen según el derecho internacional, ha sido casi universalmente rechazada, incluyendo por parte de los Estados árabes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita dijo el sábado que no aceptaría “cualquier violación de los derechos inalienables de los palestinos, y cualquier intento de desplazamiento”, acusando a Israel de “limpieza étnica”. Egipto también rechazó cualquier idea de la eliminación de la población palestina y dijo que está convocando una cumbre de emergencia de la Liga Árabe el 27 de febrero para discutir lo que llamó “serias” novedades palestinas. Preguntado sobre el plan de Trump, el presidente de Israel, Isaac Herzog, dijo a la BBC que era hora de nuevas ideas de los Estados Unidos y de los vecinos de Israel, Egipto y Jordania – a los que el líder estadounidense quiere llevar a los palestinos de Gaza. “Tendremos que encontrar la manera correcta de asegurarnos de que lo que sucedió [7 de octubre] no vuelva a ocurrir, lo que significa que Hamas ya no gobernará Gaza”, dijo Herzog en el programa Sunday with Laura Kuenssberg de la BBC.