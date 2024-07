Tribunal ruso ordena la detención de Yulia Navalnaya.

Un tribunal en Moscú ha emitido una orden de arresto para la viuda del líder opositor ruso Alexei Navalny por cargos de extremismo, según los medios estatales. Las acusaciones contra Yulia Navalnaya, que vive fuera de Rusia, en ausencia tienen que ver con su presunta “participación en una sociedad extremista”, dijo la agencia de noticias Tass. Navalny fue el líder opositor más importante de Rusia de la última década. Murió en febrero en una cárcel en el Círculo Ártico. Las autoridades rusas dijeron que murió de causas naturales, pero su viuda dijo que Navalny había sido “torturado, hambriento, aislado y asesinado” por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Navalny estaba cumpliendo 19 años por cargos de extremismo que fueron ampliamente vistos como políticamente motivados. En respuesta a la orden de arresto en su contra, Yulia Navalnaya publicó en X: “Cuando escribas sobre esto, por favor no olvides escribir lo principal: Vladimir Putin es un asesino y un criminal de guerra. Su lugar está en prisión, y no en algún lugar en La Haya, en una celda acogedora con una televisión, sino en Rusia, en la misma colonia y en la misma celda de dos por tres metros en la que mató a Alexei”. El tribunal de Moscú decidió que la Sra. Navalnaya, que ha prometido continuar el trabajo de su esposo, debería ser mantenida en custodia y fue declarada en busca y captura. La decisión significa que ella enfrentaría arresto si pusiera un pie en Rusia. Los cargos pueden estar relacionados con una decisión del tribunal de Moscú en junio de 2021 que prohibió tres organizaciones vinculadas a Navalny, calificándolas de “extremistas”. La Sra. Navalnaya no pudo asistir a su funeral en marzo. Desde entonces, se ha reunido con varios líderes occidentales, incluido el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Este mes, fue elegida para presidir la Fundación de Derechos Humanos con sede en Estados Unidos, una organización sin fines de lucro que trabaja para promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Dijo que usaría su cargo para intensificar la lucha que su esposo libró contra el Sr. Putin.