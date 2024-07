Tribunal paquistaní condena a muerte a hombre cristiano por publicar contenido de odio contra musulmanes.

Un tribunal de Pakistán condenó a muerte a un hombre cristiano por compartir lo que dijo que era contenido odioso contra los musulmanes en redes sociales después de uno de los peores ataques de turbas contra cristianos en la provincia oriental de Punjab el año pasado, dijo su abogado el lunes, agregando que apelará el veredicto.

En agosto de 2023, grupos de hombres musulmanes quemaron decenas de hogares e iglesias en la ciudad de Jaranwala después de que algunos residentes afirmaron haber visto a dos hombres cristianos arrancando páginas del libro sagrado del Islam, el Corán, arrojándolas al suelo y escribiendo comentarios insultantes en otras páginas, dijeron las autoridades. Los dos hombres fueron arrestados más tarde.

No se reportaron víctimas en ese momento, ya que los cristianos aterrorizados huyeron de sus hogares a áreas más seguras. Aunque la policía arrestó a más de 100 sospechosos tras los ataques, no estaba claro si alguno fue condenado.

Ehsan Shan, aunque no participó en la profanación, fue acusado de volver a publicar las páginas profanadas del Corán en su cuenta de TikTok, dijo su abogado Khurram Shahzad a The Associated Press el lunes. También dijo que apelaría contra la sentencia de muerte emitida el sábado por un tribunal en la ciudad de Sahiwal en la provincia de Punjab.

Amir Farooq, un oficial de policía que arrestó a Shan, dijo que el hombre compartió “el contenido odioso en un momento sensible cuando las autoridades ya estaban luchando por contener la violencia”.

Naveed Kashif, un sacerdote local en una iglesia en Sahiwal, dijo que aunque no disculpaba lo que Shan publicó, se preguntaba “por qué el tribunal ordenó un veredicto tan extremo cuando los responsables de los ataques aún no han sido castigados”.

Las acusaciones de blasfemia son comunes en Pakistán. Bajo las leyes de blasfemia del país, cualquier persona declarada culpable de insultar al Islam o a figuras religiosas islámicas puede ser condenada a muerte. Aunque las autoridades aún no han llevado a cabo una sentencia de muerte por blasfemia, a menudo solo la acusación puede provocar disturbios e incitar a turbas a la violencia, linchamientos y asesinatos.

A principios de este mes, Nazir Masih, de 72 años, murió después de ser atacado por una turba en mayo tras acusaciones de blasfemia.