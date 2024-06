Tribunal francés confirma orden de arresto para líder sirio

El tribunal de apelaciones más alto de Francia ha dictaminado que una orden de arresto contra el presidente sirio Bashar al-Assad emitida por supuesta complicidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra es válida, según abogados.

El año pasado, los jueces de instrucción solicitaron el arresto de al-Assad y otros tres por un ataque de armas químicas mortal en Siria en 2013, en el que negó cualquier participación.

Los fiscales contra el terrorismo impugnaron la validez de la orden de arresto francesa, argumentando que tenía inmunidad como jefe de estado extranjero en funciones.

Los abogados de los demandantes en la denuncia inicial celebraron como “histórica” la decisión del Tribunal de Apelación de París de rechazar ese argumento.

“Es la primera vez que un tribunal nacional reconoce que un jefe de estado en funciones no tiene inmunidad total”, dijo Clemence Bectarte, Jeanne Sulzer y Clemence.

Francia está entre los países que permiten la presentación de casos de crímenes contra la humanidad en sus tribunales.

Siria ha sido devastada por una guerra civil que estalló después de que el gobierno de al-Assad respondiera con fuerza letal a protestas pacíficas a favor de la democracia en 2011.

El conflicto ha dejado medio millón de muertos y ha obligado a la mitad de la población a huir de sus hogares, incluidos casi seis millones de refugiados en el extranjero.

En agosto de 2013, hubo un ataque con armas químicas en la región de Ghouta, que estaba en manos de la oposición en las afueras de Damasco.

Expertos de la ONU confirmaron que se utilizaron cohetes con el agente nervioso sarín, pero no se les pidió que atribuyeran ninguna culpa.

El sarín, al igual que otros agentes nerviosos, interfiere con una enzima que evita que los músculos se contraigan. Cuando se detiene la enzima o no funciona correctamente, los músculos se estimulan constantemente. Si los músculos se contraen constantemente, las personas pueden no ser capaces de respirar.

Las potencias occidentales afirmaron que solo las fuerzas gubernamentales sirias podrían haber llevado a cabo los ataques. Al-Assad negó la acusación y culpó a los combatientes rebeldes.

El presidente posteriormente ratificó la Convención sobre Armas Químicas y acordó destruir el arsenal químico declarado de Siria. Sin embargo, los investigadores de la ONU y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) han culpado a las fuerzas gubernamentales de varios ataques químicos mortales que han tenido lugar desde entonces.

Hace tres años, supervivientes y el Centro Sirio para los Medios y la Libertad de Expresión (SMC) presentaron una denuncia ante los jueces de instrucción franceses en París por el ataque de 2013.

Alegaron que se cometieron crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra y que un tribunal francés por lo tanto podría procesar a individuos bajo el concepto legal de jurisdicción universal.

En noviembre pasado, los jueces estuvieron de acuerdo y emitieron órdenes de arresto para al-Assad; su hermano Maher, quien lidera la cuarta división blindada del ejército sirio; el general Ghassan Abbas, director del Centro de Estudios e Investigación Científica (SSRC); y el general Bassam al-Hassan, asesor presidencial y enlace con el SSRC.

La apelación de los fiscales contra el terrorismo no cuestionó la evidencia, pero buscó anular la orden de arresto para el presidente. Argumentaron que la inmunidad de los jefes de estado extranjeros en funciones solo debería levantarse para tribunales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI).

El miércoles, el Tribunal de Apelación de París dijo que había confirmado la validez de la orden.

“Prohibir el uso de armas químicas forma parte del derecho internacional consuetudinario como una norma obligatoria, y los crímenes internacionales que los jueces están considerando no pueden ser considerados como parte de las funciones oficiales de un jefe de estado. Por lo tanto, pueden separarse de la soberanía naturalmente adjunta a estas funciones”, dijo un comunicado.

Aunque es poco probable que al-Assad enfrente un juicio en Francia, el director de SMC, Mazen Darwish, dijo que marcaba “un paso crucial hacia la justicia para las víctimas de los ataques químicos”.

“Afirma un claro mensaje de que la impunidad por crímenes graves no será tolerada, y ha llegado a su fin la era en la que la inmunidad podía servir de escudo para la impunidad”, añadió.

Siria no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que estableció la CPI, y no reconoce su jurisdicción.