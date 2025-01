Tres rehenes liberados el domingo.

Después de 15 meses en cautiverio de Hamas, los primeros tres rehenes han sido liberados a la Cruz Roja, como parte del reciente acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes entre Israel y Hamas.

La tregua entró en vigor a las 11:15 a.m. hora local el domingo, las mujeres fueron liberadas más tarde en el día, según The Associated Press. Se dice que las tres están en buen estado de salud.

Las tres mujeres israelíes liberadas han sido identificadas por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos como Romin Gonen, Doron Steinbrecher y Emily Damari. Todas las tres mujeres habían estado retenidas desde el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023.

Fueron liberadas por militantes de Hamas a la Cruz Roja alrededor de las 10:30 a.m. EST, o las 5:30 p.m. hora local, según CBS.

Lo que sabemos sobre los rehenes liberados

Después de que las tres mujeres fueran liberadas, la Cruz Roja las entregó a las Fuerzas de Defensa de Israel en Israel para controles de bienestar en centros de recepción cerca de la frontera de Gaza, según CBS.

Debían ser trasladadas a hospitales dentro de Israel para ser tratadas por cualquier problema médico. También estaban listas para reunirse con sus familias en el hospital.

Gonen, de 24 años, fue secuestrada del festival de música Nova en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Su madre, Merav, ha sido una de las mayores y más fervientes defensoras del regreso de los rehenes.

Las otras fueron secuestradas del Kibbutz Kfar Aza el mismo día. Damari, de 28 años, es ciudadana dual israelí-británica y Steinbrecher, de 31 años, tiene ciudadanía israelí y rumana, según The AP.

¿Cuántos otros rehenes serán liberados?

Las tres mujeres son las primeras de 33 rehenes que serán liberados por Hamas durante la primera fase del alto el fuego, que durará cinco semanas, según Fox News.

A cambio de la liberación de rehenes por parte de Hamas, Israel ha acordado liberar a 90 prisioneros palestinos.

Según CBS, hubo 250 personas secuestradas durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 que inició los 15 meses de guerra. Hay alrededor de 100 rehenes todavía en Gaza, el resto ha sido liberado o se han recuperado sus cuerpos.

La próxima liberación de rehenes está programada para el sábado 25 de enero, según The AP.