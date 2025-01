Tres razones por las que soy optimista sobre las acciones de UBER en 2025.

Las acciones de Uber (UBER) han tenido un camino difícil en 2024, rezagándose detrás del mercado en general con solo un aumento del 12% en los últimos 12 meses. Sin embargo, mi perspectiva alcista sigue intacta, considerando que el reciente bajo rendimiento no refleja ninguna debilidad en los fundamentos comerciales de la empresa. La empresa ha estado registrando un sólido crecimiento de ingresos y ganancias mientras genera un impresionante flujo de efectivo. El principal factor que pesa sobre el sentimiento de los inversores parece ser el temor a que los robotaxis puedan perturbar la industria de viajes compartidos en los próximos años.

Si bien esta es una preocupación válida, podría considerarse un riesgo lejano. Uber tiene la capacidad de adaptarse a las tecnologías emergentes, respaldado por su flexibilidad para realizar nuevas inversiones, diversificar su negocio y mantener un ecosistema financieramente viable dentro de la industria de movilidad en general.

En este artículo, compartiré algunas razones por las que creo que las acciones de Uber valen la pena considerar como una Compra en 2025 y por qué parece que el mercado está pasándolas por alto.

Para empezar, una de las primeras razones detrás de mi optimismo sobre Uber radica en la propuesta de valor de su negocio de viajes compartidos y entrega de alimentos. Un vistazo a la evolución de la línea superior de Uber en los últimos años muestra que los ingresos de la empresa fueron casi de $42 mil millones durante los últimos doce meses, mientras que en 2019, esa cifra fue de $13 mil millones.

Habiendo cuadriplicado sus ingresos en los últimos cinco años, no me sorprendería si esta tendencia de crecimiento continuara, aunque no tan robustamente, pero con una cierta intensidad. Cada vez más personas han comprendido la conveniencia tanto de los viajes compartidos como de la entrega de alimentos. Una posible causa de esta tendencia también podría estar relacionada con los crecientes costos de tener un automóvil en muchas partes del mundo, favoreciendo el uso de viajes compartidos, especialmente en grandes ciudades.

Como resultado, los analistas estiman que la línea superior de Uber podría crecer un 17.3% en 2024, seguido de un crecimiento del 15.7% y 15.6% en 2025 y 2026, respectivamente. Además, con Uber a punto de informar su segundo año consecutivo de rentabilidad completa, las proyecciones sugieren que su CAGR de EPS durante los próximos tres a cinco años será un impresionante 41.2%. Por lo tanto, considerando que Uber actualmente cotiza a un ratio P/E adelantado de 22.5x, si las estimaciones de CAGR a largo plazo resultan precisas o cercanas a ellas, el ratio PEG de Uber se sitúa en 0.55, lo que parece muy barato.

Otro argumento que respalda mi perspectiva favorable sobre las acciones de Uber es que la empresa ha logrado expandir los márgenes de beneficio de manera constante en los últimos años al beneficiarse de economías de escala. En este momento, los márgenes operativos del 6.4% son significativamente más altos que el -75% negativo visto en 2020.

Gran parte de esta reversión en los márgenes operativos en los últimos años se correlaciona con el modelo de negocio ligero en activos de Uber, donde los conductores utilizan sus propios automóviles (que terminan siendo activos de Uber). Por lo tanto, la empresa puede expandir sus operaciones sin un aumento proporcional en el gasto de capital. Este enfoque permitió a Uber generar $1.7 mil millones en flujo de efectivo libre en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 133% respecto al mismo período del año pasado.

Aunque el balance de la empresa no es impecable, ya que tiene $10.9 mil millones en deuda a largo plazo, también posee alrededor de $9 mil millones en efectivo, equivalentes e inversiones a corto plazo. Esto le da a la empresa mucho capital para financiar iniciativas de crecimiento. También significa que el efectivo e inversiones probablemente no sean un obstáculo para Uber, y la empresa puede utilizar parte de su creciente flujo de efectivo para pagar gradualmente la deuda a largo plazo, reducir los gastos de intereses y aumentar la rentabilidad.

El tercer punto donde veo a Uber como una gran oportunidad de compra durante todo 2025 se relaciona con el impulso bajista alrededor de sus acciones, eclipsado por los temores de los robotaxis de Tesla (TSLA), donde veo un cierto tono de exageración. Como se muestra en el gráfico a continuación, a lo largo de 2024, especialmente en el último trimestre, hubo mucha publicidad en torno al anuncio de acciones de Tesla, especialmente con su próximo proyecto de robotaxi programado para 2025. Esto creó mucho sentimiento negativo hacia el modelo de negocio de Uber.

En teoría, los miedos no son infundados. El CEO de Tesla, Elon Musk, ha dicho durante el último año que el modelo para el servicio de Robotaxi sería una mezcla entre Airbnb (ABNB) y Uber, donde Tesla sería dueño y operaría una flota de autos y vendería a individuos privados que deseen tener sus propios robotaxis. Sin embargo, según el analista de cuatro estrellas de Wedbush, Dan Ives, la realidad de la implementación de Robotaxi está todavía lejos. Según los comentarios del analista a principios de este año, “Nuestra opinión es que, si bien este es un emocionante anuncio sobre los robotaxis, no esperamos una autonomía total (modelos sin volante) hasta 2030”.

Otro punto a favor de Uber es cuánto se ha diversificado su negocio más allá de los viajes compartidos. La empresa ha construido un ecosistema altamente rentable donde la entrega de alimentos, la logística y el transporte desempeñan roles clave. En el tercer trimestre, solo la entrega representó el 30% de los ingresos de Uber, mientras que el transporte de carga representó el 11%. El equipo directivo de Uber parece estar bien preparado para adaptarse a los cambios disruptivos en la industria de viajes compartidos. De hecho, el CEO Dara Khosrowshahi cree que el proyecto de robotaxis de Tesla se basará en los recursos que Uber ya tiene para que sea financieramente viable.

Al observar lo que dicen los analistas de Wall Street sobre las acciones de Uber, el sentimiento es bastante optimista. De 35 expertos, 33 están a favor de comprar, mientras que solo dos están en la valla. Además, el precio objetivo promedio de $93.35 sugiere que las acciones están significativamente subvaluadas, apuntando a un potencial de crecimiento impresionante del 44.5% desde su precio actual.

Como se destacó a lo largo del artículo, hay numerosas razones para ser optimista sobre Uber camino a 2025. Los fundamentos de la empresa son los más sólidos que han sido, el crecimiento se está acelerando y las perspectivas para el futuro son excepcionalmente brillante. Veo las acciones como un ejemplo principal de “crecimiento a un precio razonable”, especialmente dado que las preocupaciones sobre el proyecto de robotaxis parecen ser exageradas y ya están reflejadas en la valoración de las acciones.

Por estas razones, mantengo mi confiada calificación de Compra en UBER.

