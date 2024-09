Tres nuevos anuncios de inteligencia de Apple lanzados, incluido uno para “Siri personal”

Those iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max usuarios que han descargado la versión beta de iOS 18.1 en los Estados Unidos han podido probar algunas partes de Apple Intelligence. Apple planea lanzar de manera escalonada su iniciativa de IA y para la mayoría de los usuarios de iPhone con un modelo elegible (los mencionados iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max) que no hayan instalado la beta de iOS 18.1, su primera experiencia con las funciones de IA de Apple será el próximo mes con el lanzamiento de iOS 18.1. Las funciones de Apple Intelligence lanzadas en iOS 18.1 incluirán: La capacidad de resumir correos electrónicos y sitios web en las aplicaciones de Mail y Safari respectivamente. Utilizar Herramientas de escritura para corregir y cambiar el tono de correos electrónicos y mensajes. Utilizar Limpiar en la aplicación Fotos para eliminar distracciones de las fotos. Obtener sugerencias de respuestas para correos electrónicos y mensajes. Con una descripción escrita en la aplicación Fotos, crear una película de Recuerdos. Crear una transcripción de una llamada telefónica mientras se graba la conversación. En iOS 18.2, Apple agregará dos funciones clave de IA: Imagen Playground y Genmoji. Este último crea emojis a partir de una descripción que le des. Incluso puedes crear un emoji de alguien de quien tengas una fotografía en la aplicación Fotos. Image Playground creará una imagen basada en una descripción o un concepto. Ambas funciones tan esperadas llegarán con la actualización en diciembre. La actualización también debería incluir la integración de Siri con ChatGPT, permitiendo que el chatbot de IA brinde respuestas mejoradas a ciertas consultas siempre y cuando el usuario dé su permiso.

Quienes estén utilizando la Beta de Apple Intelligence pueden crear una película de Recuerdos ahora.

Mark Gurman de Bloomberg, en un tweet, sugirió que “Siri Personal” llegará en marzo próximo o como él lo expresó “6 meses después de que salga a la venta el iPhone 16”. El corresponsal de Bloomberg publicó su mensaje después de que Apple lanzara tres nuevos videos para Apple Intiligence, uno de los cuales muestra cómo Siri podrá revisar tus aplicaciones para brindar respuestas más personalizadas, los tres videos están protagonizados por la actriz británica Bella Ramsey. El primer nuevo aviso de Apple Intelligence se centra en “Siri más personal” que puede revisar tus aplicaciones para averiguar el nombre de alguien que conociste en un café hace unos meses. Por supuesto, Siri no encontrará esta información a menos que la hayas anotado en un correo electrónico o mensaje que enviaste a un amigo o familiar.

El siguiente anuncio de Apple Intelligence muestra cómo puedes crear películas de recuerdos personalizadas. En este caso, durante el funeral de un pez mascota, se utiliza la función para ayudar a una niña con su duelo. Si tienes un iPhone compatible con Apple Intelligence y tienes instalada la beta de iOS 18.1, puedes utilizar esta función ahora. Abre la aplicación Fotos y bajo el título de Recuerdos encontrarás una opción para Crear una película de Recuerdos. Escribe la descripción, deja que Apple Intelligence haga su trabajo, siéntate y mira. También puedes compartir tus creaciones con otros.

El tercer video muestra a Bella Ramsey escuchando a su agente hablar sobre un proyecto que le envió por correo electrónico. Obviamente, ella no leyó el correo electrónico y cuando su agente la presiona para tomar una decisión, utiliza la función de resumen de Apple Intelligence para averiguar lo suficiente sobre el proyecto para responder. Esta función también está disponible ahora con la beta de iOS 18.1 instalada en un iPhone compatible con Apple Intelligence.

Parece que a pesar de características útiles como la capacidad de resumir correos electrónicos y sitios web, lo mejor de Apple Intelligence todavía está por llegar.