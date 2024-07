Tres miembros de un grupo gospel familiar mueren en accidente de avión.

Un esposo, esposa y su hija que actuaban juntos en el grupo gospel estadounidense The Nelons han fallecido en un accidente de avión junto con otras cuatro personas.

Jason y Kelly Nelon Clark murieron junto a Amber Nelon Kistler el viernes cuando su aeronave se estrelló en Wyoming en su camino a una presentación.

Autumn Nelon Streetman – quien también se presenta en el grupo nominado al premio Grammy pero no estaba a bordo – confirmó la muerte de sus padres y hermana en Instagram.

Agradeció a los fanáticos por sus “oraciones, amor y apoyo” horas después del fatal accidente.

El esposo de Amber, Nathan Kistler, la asistente de la familia Melodi Hodges, el piloto Larry Haynie y su esposa Melissa Haynie también fallecieron, según la gerencia del grupo.

Gaither Management dijo que los pasajeros se dirigían a Seattle para unirse a un crucero en el que The Nelons debían actuar.

Los funcionarios del área donde se estrelló el avión dijeron que ocurrió alrededor de las 13:00 hora local, al norte de la ciudad de Gillette. Los medios locales dijeron que desencadenó un incendio forestal.

Un portavoz de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que los informes preliminares indican que la aeronave se estrelló después de un “problema con el piloto automático”.

La gerencia de la banda dijo que Autumn – la miembro más joven del grupo familiar – estaba esperando la llegada de sus padres y hermana en Seattle cuando recibió la noticia.

En una publicación en Instagram, Autumn dijo: “Gracias por las oraciones que ya se han extendido a mí, a mi esposo, Jamie, y a nuestro próximo bebé, así como a los padres de Jason, Dan y Linda Clark.”

Rex Nelon, el padre de Kelly Nelon Clark, fundó el grupo en la década de 1970.

Han sido nominados a tres premios Grammy e ingresaron al Salón de la Fama de la Asociación de Música Gospel en 2016.

Los mayores éxitos del grupo incluyen I Shall Not Be Moved, Come Morning y Nos Pondremos una Bata y una Corona.

Kelly también era actriz y apareció en el drama fantástico de ABC Resurrección.