Tres grandes rumores del iPhone SE 4 que podrías haberte perdido.

El próximo iPhone SE de próxima generación de Apple podría debutar tan pronto como la próxima semana. Se rumorea que el dispositivo proporcionará el lenguaje de diseño del iPhone 14, con USB-C, un chip A18 con Inteligencia de Apple, y más. Probablemente ya hayas escuchado todas esas características principales, pero hay algunos otros rumores importantes que pueden haber pasado desapercibidos para ti, que recapitularemos hoy.

¿Nuevo nombre?

Un rumor interesante para el iPhone SE 4 es que podría tener un nombre completamente nuevo: iPhone 16E.

Alinear el iPhone SE con el resto de la alineación de nombres de iPhone sería ciertamente genial para la claridad. También sería una forma conveniente para que Apple introduzca el nuevo dispositivo a un precio algo más alto que el iPhone SE anterior.

Este rumor solo ha surgido de un par de fuentes no óptimas, así que tómalo con cautela, pero aún así lo mantendría en cuenta.

Cámara de 48MP

Como hemos informado exclusivamente en 9to5Mac, el iPhone SE 4 equipará un sensor de cámara principal de 48MP, el mismo que el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus.

Por un lado, esto simplemente significa una mejor calidad de fotos que el iPhone 14 (y la generación anterior de SE), lo cual siempre es algo excelente.

Sin embargo, también significa una cosa: zoom óptico de 2x.

Desde que Apple introdujo sensores de 48MP, comenzando con el iPhone 14 Pro, ha ofrecido una función que permite a los usuarios recortar en los 12MP del centro de ese fotograma, permitiendo una toma de “calidad óptica”. Ya sea que estés de acuerdo con eso siendo calidad óptica o no, será una función en el iPhone SE 4, muy probablemente.

Primer módem de Apple

En 2019, Apple adquirió el negocio de módems de Intel. Desde entonces, han estado trabajando para construir módems internamente, en un movimiento para alejarse de Qualcomm.

Con el nuevo iPhone SE, esos nuevos módems deberían finalmente hacer su aparición.

No se espera que este módem sea nada demasiado extravagante, por lo que no estará en la mayoría de la alineación del iPhone 17. No obstante, será interesante verlo, y ciertamente supondrá un ahorro de costos para Apple, al menos en términos unitarios. Sin duda será el mayor esfuerzo de Apple por tener una integración vertical más profunda desde que la compañía hizo la transición a Apple Silicon en la Mac en 2020.

