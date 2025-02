Tres años en la guerra entre Rusia y Ucrania, Trump introduce un nuevo mundo para Putin.

El presidente Vladimir V. Putin de Rusia subió al escenario en Sochi, Rusia, el otoño pasado, dos días después de que Donald J. Trump ganara las elecciones presidenciales en EE. UU., y habló del amanecer de un nuevo orden mundial.

“En cierto sentido”, dijo el Sr. Putin, “se acerca el momento de la verdad”.

Puede que ya haya llegado.

Después de tres años de guerra y aislamiento por parte del Occidente, un mundo de nuevas posibilidades se abre para el Sr. Putin con un cambio de poder en Washington.

Han desaparecido las declaraciones de la Sala Este de la Casa Blanca sobre Estados Unidos enfrentándose a los matones, apoyando la democracia sobre la autocracia y asegurando que la libertad prevalezca.

También ha desaparecido el frente unido de Washington contra Rusia con sus aliados europeos, muchos de los cuales han empezado a preguntarse si la nueva administración estadounidense los protegerá contra una Moscú revanchista, o incluso mantendrá tropas en Europa.

Es un rápido cambio de fortunas para el Sr. Putin. Se aferró en el campo de batalla —a pesar de las crecientes presiones y costes— para esperar la resolución occidental en un conflicto mucho más largo y oneroso de lo que Moscú esperaba. Ahora, el líder ruso puede creer que su momento ha llegado para cambiar el equilibrio de poder a favor del Kremlin, no solo en Ucrania.

“Creo que ve una oportunidad real, tanto para ganar la guerra en Ucrania, efectivamente, como para marginar a EE. UU. no solo de Ucrania, sino de Europa”, dijo Max Bergmann, analista de Rusia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington que trabajó en el Departamento de Estado durante la administración de Obama.

El “objetivo grandioso” del líder ruso, dijo el Sr. Bergmann, es la destrucción de la OTAN, la alianza militar de 32 países liderada por Estados Unidos, que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial para proteger Europa Occidental de la Unión Soviética.

“Creo que eso ahora está sobre la mesa”, dijo el Sr. Bergmann.

La apertura representa una de las mayores oportunidades para el Sr. Putin en sus veinticinco años en el poder en Rusia.

Durante años, el Sr. Putin ha lamentado la debilidad que mostró Rusia en la década posterior a la caída de la Unión Soviética y se ha obsesionado con revertir la influencia que Estados Unidos ha ganado desde entonces en Europa a expensas del Kremlin.

Antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia hace tres años, el Sr. Putin emitió demandas a Estados Unidos y a sus aliados europeos que iban mucho más allá de Ucrania, proponiendo la resurrección de esferas de influencia al estilo de la Guerra Fría en una Europa dividida entre Moscú y Washington.

Exigió que la OTAN acordara no expandirse más al este hacia ninguna nación de la antigua Unión Soviética, incluida Ucrania. También pidió a Estados Unidos y a sus aliados occidentales que no desplegaran fuerzas militares ni armamento en los países de Europa Central y Oriental que una vez respondieron a Moscú.

Muchos de esos países, como Estonia, Polonia y Rumanía, han sido miembros de la OTAN durante décadas y serían difíciles de defender contra una invasión rusa sin tropas y equipo preposicionados.

“En la visión de Putin, son los países más poderosos los que deben determinar las reglas del juego”, dijo Angela Stent, profesora emérita de gobierno en la Universidad de Georgetown. “Los países más pequeños, les guste o no, tienen que escucharlos”.

No importa, dijo la Sra. Stent, que Rusia carezca de una economía de superpotencia. “Pero tiene armas nucleares, tiene petróleo y gas y un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU”, dijo. “Es solo poder, poder duro”.

En ese momento, el Occidente rechazó de inmediato las propuestas previas a la guerra del Sr. Putin como impensables. El líder ruso está casi seguro de revivirlas en las próximas negociaciones con el Sr. Trump, un escéptico de larga data de la OTAN y de la presencia de tropas estadounidenses en Europa. Eso ha provocado una crisis entre los aliados europeos, que están preocupados por lo que el presidente de EE. UU. podría conceder.

“En este momento está sucediendo algo muy importante”, dijo Lawrence Freedman, profesor emérito de estudios de guerra en el King’s College de Londres. “Esto no es algo común. Esta es una administración muy diferente, y es muy difícil ver cómo serán las relaciones transatlánticas al final de esto”.

A pesar de que el regreso de Mr. Trump ha cambiado el entorno geopolítico en favor de Mr. Putin, el líder ruso ha sufrido serios reveses durante tres años de guerra, y hasta ahora no ha logrado su objetivo de devolver a Ucrania a la órbita de Moscú.

Rusia cambió el rumbo en el campo de batalla, arrebatando aproximadamente 1,500 millas cuadradas de tierra a Ucrania el año pasado, pero aún no ha tomado todo el territorio de las cuatro regiones ucranianas que el Kremlin formalmente “anexó” en 2022. Aunque las fuerzas ucranianas están replegándose por escasez de personal, todavía no ha habido un gran avance ruso que cause un colapso completo de las líneas ucranianas.

Las ganancias de Mr. Putin también han tenido un costo significativo. Rusia está sufriendo pérdidas de 1,000 a 1,500 muertos y heridos por día, según algunas estimaciones.

La economía de guerra de Rusia está mostrando tensiones, con una inflación del 10%, tasas de interés elevadas y un crecimiento económico en picado, a pesar de las enormes erogaciones de defensa estatales. La OTAN se ha expandido para incluir a dos naciones más en el patio trasero de Rusia, Finlandia y Suecia, lo contrario de lo que Mr. Putin pretendía.

“Si estás sentado en el Kremlin y ves esto, sí, hay una oportunidad, pero no te hagas demasiadas ilusiones”, dijo Thomas Graham, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, quien se desempeñó como asesor principal de la Casa Blanca sobre Rusia durante la administración de George W. Bush. “Muchas cosas podrían cambiar rápidamente, y al final del día, Trump es poco fiable”.

Para poner fin a la guerra, agregó el Sr. Graham, ambas partes necesitan acordar dejar de luchar. Es muy probable que Ucrania y sus aliados europeos no acepten simplemente un trato injusto que Mr. Trump negocie con Mr. Putin, a pesar de la intensa presión a la que podrían enfrentarse desde Washington.

“Esto es mucho más complicado que simplemente Putin y Trump sentados y firmando un papel básicamente preparado por Putin”, dijo el Sr. Graham, señalando que “no estallaría los corchos del champán en Moscú en este momento”, aunque parece que Rusia está en una mejor posición que antes.

Al entrar en las negociaciones, Mr. Trump se enfrenta a la dificultad añadida de que Mr. Putin no es una figura popular entre el público estadounidense. Cualquier acuerdo percibido como apaciguamiento del Kremlin podría resultar difícil de vender en casa, aunque la gran mayoría de los estadounidenses favorecen un fin rápido del conflicto, algo que Mr. Trump prometió en campaña.

El año pasado, más de ocho de cada diez estadounidenses expresaron una opinión negativa sobre Rusia, y el 88% dijo que no tenía confianza en Mr. Putin para hacer lo correcto en asuntos internacionales, según una encuesta del Centro de Investigaciones Pew. Casi dos tercios de los encuestados calificaron a Rusia como enemigo de Estados Unidos.

El propio secretario de Estado de Mr. Trump, Marco Rubio, quien ha liderado las negociaciones hasta ahora, en el pasado ha llamado a Mr. Putin “sediento de sangre”, “un carnicero” y “un monstruo”.

Sin embargo, Mr. Putin ha sacado provecho de los cambios en el panorama informativo y de la creciente admiración en el universo mediático de derecha, liderado por el antiguo presentador de Fox News, Tucker Carlson, que visitó Moscú para entrevistarlo el año pasado.

Hace tres años, los ucranianos lograron popularizar su causa alrededor del mundo a través de Twitter al comienzo de la invasión. Pero la desinformación, a menudo favorable al Kremlin, ha prosperado en la plataforma desde que Elon Musk se hizo cargo de la empresa en 2022 y luego renovó la gigante de las redes sociales como X.

Los fiscales federales dijeron el año pasado que habían descubierto una campaña rusa encubierta para difundir mensajes favorables al Kremlin canalizando dinero a influencers estadounidenses de derecha a través de una empresa de medios con sede en Tennessee.

Los países occidentales que se alinearon en contra de Mr. Putin están enfrentando sus propios problemas internos. Los dos países más influyentes en Europa continental —Francia y Alemania— han estado sumidos en una disfunción política durante meses y han sido cautivados por el surgimiento de partidos de extrema derecha favorables al Kremlin, que ahora cuentan con el respaldo de funcionarios tanto rusos como estadounidenses.

En Estados Unidos, el secretario de Defensa de Mr. Trump ha ordenado a los altos líderes comenzar el proceso de identificar importantes recortes en el gasto militar. Algunos altos funcionarios entrantes en el Pentágono han abogado por una retirada significativa de las fuerzas estadounidenses de Europa para centrarse en China, argumentando que los europeos pueden encargarse de su propia defensa.

Mr. Putin y sus asesores darían la bienvenida al cambio.

“Imagino que si son inteligentes, se adherirían a Napoleón —cuando tu enemigo se está destruyendo a sí mismo, no interfieras”, dijo el Sr. Graham. “Creo que sería el enfoque en este momento.”

Alina Lobzina contribuyó a la información.