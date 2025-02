Tres años después, la pesadilla de extinción de Ucrania ha regresado.

Jeremy Bowen

Editor Internacional

BBC

Kyiv ya no parece una ciudad en guerra de la misma manera que lo era hace tres años. Las tiendas están abiertas y los comuneros se retrasan en atascos en su camino al trabajo. Pero en los días desde el 12 de febrero de este año cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Vladimir Putin de Rusia para enviar un abrazo político de 90 minutos desde la Casa Blanca al Kremlin, las viejas pesadillas de la extinción nacional de 2022 han regresado. Los ucranianos solían enojarse por la forma en que el presidente Joe Biden retenía los sistemas de armas y restringía la forma en que Ucrania usaba los que llegaban aquí. Aun así, sabían de qué lado estaba él.

En cambio, Donald Trump ha entregado una serie de exageraciones, medias verdades y mentiras descaradas sobre la guerra que eco de las opiniones del presidente Putin. Incluyen su desestimación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como un dictador que no merece un asiento en la mesa cuando Estados Unidos y Rusia decidan el futuro de su país. La mayor mentira que Trump ha dicho es que Ucrania comenzó la guerra.

El temor a la extinción nacional experimentado por Ucrania en febrero de 2022 ha regresado

La estrategia de negociación de Trump es ofrecer concesiones incluso antes de que empiecen las conversaciones serias. En lugar de presionar al país que rompió la ley internacional al invadir a su vecino, lo que llevó a una gran destrucción y cientos de miles de muertos y heridos, se ha vuelto contra Ucrania.

Sus declaraciones públicas han ofrecido a Rusia concesiones importantes, declarando que Ucrania no se unirá a la OTAN y aceptando que mantendrá al menos algo de las tierras que tomó por la fuerza. El historial de Vladimir Putin muestra que respeta la fuerza. Considera las concesiones como una muestra de debilidad.

No ha cedido en su demanda de incluso más tierras ucranianas de las que sus hombres ocupan actualmente. Inmediatamente después de las primeras conversaciones, celebradas en Arabia Saudita, entre Rusia y Estados Unidos desde la invasión de 2022, el ministro de Relaciones Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, repitió su demanda de que no se permitirían tropas de la OTAN en Ucrania para proporcionar garantías de seguridad.

Desde que volvió a la Casa Blanca, Donald Trump se ha vuelto contra Ucrania y ha ofrecido concesiones importantes a Rusia

Un veterano diplomático europeo que ha tratado con los rusos y los estadounidenses me dijo que cuando el curtido y altamente experimentado Lavrov se reunió con el novato Secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, “lo habría devorado como un huevo pasado por agua”.

Tiempos desafiantes

Hace unos días, mientras Trump lanzaba más insultos contra el presidente de Ucrania, fui al distrito gubernamental fuertemente custodiado en Kyiv para reunirme con Ihor Brusylo, quien es asesor principal de Volodymyr Zelensky y subdirector de su oficina. Brusylo reconoció cuánta presión les está poniendo Trump.

“Es muy, muy difícil. Estos son tiempos muy difíciles y desafiantes”, dijo Brusylo. “No diría que ahora es más fácil que en 2022. Es como si lo vivieras todo de nuevo”.

Brusylo dijo que los ucranianos, y su presidente, estaban tan decididos a luchar por mantenerse independientes como lo habían estado en 2022.

“Somos un país soberano. Somos parte de Europa, y así seguiremos siendo.”

Colores que se desvanecen

En las semanas posteriores a que Vladimir Putin ordenara la invasión a gran escala de Ucrania, el sonido de la batalla en los límites de Kyiv resonaba en calles casi vacías. Puestos de control y barricadas, muros de sacos de arena y obstáculos de tanques soldados con vigas de acero fueron apresuradamente colocados en los amplios bulevares de Kyiv. En la estación de tren, cincuenta mil civiles al día, en su mayoría mujeres y niños, abordaban trenes que iban hacia el oeste, lejos de los rusos.

Un maestro está fuera de un hospital después del bombardeo de la ciudad de Chuguiv en Ucrania el 24 de febrero de 2022. El país ha estado en guerra desde entonces

Las plataformas estaban llenas y cada vez que llegaba un tren, llegaba otra oleada de pánico mientras la gente empujaba y se abría paso para subir. En esos días helados, en un viento amargo y ráfagas de nieve, se sentía como si los colores del siglo XXI se desvanecieran en un viejo noticiario monocromático que los europeos creían que ya estaba almacenado en los archivos de la historia.

El presidente Zelensky, en palabras de Joe Biden, “no quería escuchar” las advertencias estadounidenses de que una invasión era inminente. Putin haciendo ruido con una espada rusa era una cosa. Una invasión a gran escala, con decenas de miles de tropas y columnas de armadura, seguramente pertenecía al pasado.

Putin creía que el ejército poderoso y modernizado de Rusia haría un trabajo rápido con su obstinado vecino independiente y su presidente recalcitrante. Los aliados occidentales de Ucrania también pensaron que Rusia ganaría rápidamente. En los canales de noticias de televisión, generales retirados hablaban de contrabando de armas ligeras para armar una insurgencia mientras Occidente imponía sanciones y esperaba lo mejor.

Hace tres años, Kyiv era una ciudad muy obviamente en guerra. Hoy todavía enfrenta ataques de misiles y drones rusos

A medida que las tropas rusas se acumulaban en las fronteras de Ucrania, Alemania entregaba 5,000 cascos de combate balísticos en lugar de armas ofensivas. Vitali Klitschko, el alcalde de Kyiv y una vez campeón mundial de peso pesado de boxeo, se quejó en un periódico alemán de que era “una broma… ¿Qué tipo de apoyo enviará Alemania después, almohadas?”

Zelensky rechazó cualquier idea de abandonar la capital para formar un gobierno en el exilio. Abandonó su traje oscuro presidencial por atuendo militar, y en videos y en redes sociales les dijo a los ucranianos que lucharía junto a ellos.

Ucrania derrotó el avance ruso hacia la capital. Una vez que los ucranianos demostraron que podían luchar bien, la actitud de los estadounidenses y europeos cambió. Los suministros de armas aumentaron.

Volodymyr Zelensky solía vestirse con traje, pero durante los últimos tres años ha llevado uniforme militar

“El error de Putin fue que se preparó para un desfile y no para una guerra”, recordó un alto funcionario ucraniano, hablando bajo condición de anonimato. “No pensó que Ucrania lucharía. Pensaba que serían recibidos con discursos y flores.”

El 29 de marzo de 2022, los rusos se retiraron de Kyiv. Horas después de su partida, conducimos, nerviosos, hacia el caótico y dañado paisaje de las ciudades satélite de Kyiv, Irpin, Bucha y Hostomel. En las carreteras que los rusos esperaban usar para una entrada triunfal en Kyiv, vi cuerpos de civiles dejados donde fueron asesinados. Neumáticos quemados se apilaban alrededor de algunos de ellos, intentos fallidos de quemar la evidencia de crímenes de guerra.

Los sobrevivientes hablaron de la brutalidad de los ocupantes rusos. Una mujer me mostró la tumba donde enterró a su hijo con sus propias manos después de que fuera asesinado a tiros casualmente mientras cruzaba una carretera. Los soldados rusos la echaron de su casa. En el jardín, dejaron montones de botellas vacías de vodka, whisky y ginebra que habían saqueado y bebido. Los campamentos rusos abandonados precipitadamente en los bosques cercanos a las carreteras estaban llenos de basura que sus soldados habían descartado durante las semanas de ocupación.

Los ejércitos profesionales y disciplinados no comen y duermen al lado de montones de su propia basura en descomposición.

Tres años después, la guerra ha cambiado. Aunque Kyiv se ha revitalizado, todavía tiene alertas nocturnas mientras sus defensas aéreas detectan misiles y drones rusos entrantes. La guerra está más cerca y es más mortal en la línea del frente, que tiene más de 1,000 kilómetros de largo, que va desde la frontera norte con Rusia y luego hacia el este y sur hasta el Mar Negro. Está llena de pueblos y ciudades destruidas y casi desiertas. Al este, en lo que solía ser el corazón industrial de Donetsk y Luhansk de Kyiv, las fuerzas rusas avanzan lentamente, a un costo enorme en hombres y máquinas.

Ecos del pasado

En agosto pasado, Ucrania envió tropas a Rusia, capturando un bolsillo de tierra al otro lado de la frontera en Kursk. Todavía están allí, luchando por tierras que Zelensky espera usar como carta de negociación.

A lo largo de la frontera con Kursk, en los bosques cubiertos de nieve del noreste de Ucrania, la tormenta geopolítica desatada por Donald Trump todavía no es mucho más que un gruñido amenazante y distante. Llegará aquí, especialmente si el presidente de Estados Unidos sigue sus ataques verbales duros y burlones contra el presidente Zelensky con un fin definitivo de ayuda militar y intercambio de inteligencia, y aún peor desde la perspectiva de Ucrania, un intento de imponer un acuerdo de paz que favorezca a Rusia.

Por ahora, el ritmo construido en tres años de guerra sigue, y el bosque podría ser un retroceso al siglo XX empapado de sangre. Los hombres de combate se mueven silenciosamente entre los árboles, a lo largo de trincheras y hacia búnkers excavados profundamente en la tierra congelada. En tramos de terreno abierto, defensas antitanque hechas de concreto y acero puntean los campos.

El siglo XXI es más evidente en los bunkers subterráneos secos y cálidos. Generadores y paneles solares alimentan portátiles y pantallas conectadas con el mundo exterior y traen los feeds de noticias.

La guerra actualmente se está librando en los bosques alrededor de la ciudad de Sumy en el noreste de Ucrania

Solo porque lleguen malas noticias no significa que los soldados las miren. En un refugio profundo revestido con literas hechas de tablones ásperos del aserradero local, con clavos martillados en la madera para colgar armas y uniformes de invierno, Evhen, un cabo de 30 años, dijo que tenía asuntos más urgentes en qué pensar, sus hombres y la esposa y dos hijos pequeños que dejó en casa cuando se enlistó, hace diez meses.

Eso es mucho tiempo en la primera línea en Kursk. Se ve y suena como un veterano de combate. Ha enfrentado a los norcoreanos enviados a unirse a la batalla allí por su líder, Kim Jong Un, aliado de Putin.

“Los coreanos luchan hasta el final. Incluso si está herido y vas hacia él, podría simplemente volarse para llevarse a más de nosotros consigo.”

Evhen se ha enfrentado a soldados norcoreanos enviados por Kim Jong Un para ayudar a Vladimir Putin

Todos los soldados a los que entrevistamos pidieron ser referidos por sus nombres para su propia seguridad. Evhen parecía relajado sobre luchar sin los estadounidenses.

“La ayuda no es algo que pueda durar para siempre. Hoy la tenemos, mañana no la tenemos.”

Ucrania, dijo, está produciendo muchas más de sus propias armas. Eso es cierto, especialmente cuando se trata de drones de ataque, pero los Estados Unidos aún suministran sistemas sofisticados que han dañado gravemente a los rusos.

Una línea de falla amarga

Muchos de los voluntarios que tomaron las armas hace tres años han sido asesinados, mutilados o están demasiado exhaustos para seguir luchando. Una de las líneas de falla más amargas de Ucrania se encuentra entre los que luchan y los que sobornan para salir del servicio militar. Evhen dijo que estarían mejor sin ellos.

“Es mejor para ellos pagar para no luchar que venir aquí y huir, tropezando con nosotros. No me molesta mucho. Si vinieran aquí, simplemente huirían… son desertores.”

La guerra elimina el pensamiento superfluo. Las apuestas son claras para los soldados que se preparan para regresar a la batalla en Kursk. Mykola, quien comanda una compañía de tropas de asalto aerotransportadas, habló con cariño sobre las capacidades de sus vehículos blindados Stryker, suministrados por los estadounidenses.