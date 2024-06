Tres acciones del Dow Jones están listas para despegar en 2024 y más allá

El Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) ha subido solo un 4% este año, en comparación con la ganancia del 15% del S&P 500 y el retorno del 17% del Nasdaq-100. El Dow ha tenido un rendimiento inferior a los otros dos índices principales por dos razones principales: solo sigue a 30 empresas prominentes y está más ponderado hacia industrias de crecimiento más lento. También es un índice ponderado por precios, lo que podría hacerlo menos preciso que un índice ponderado por capitalización de mercado como el S&P 500 y el Nasdaq-100.

De todas formas, las 30 empresas del Dow – que también están incluidas en el S&P 500 – siguen representando un buen punto de partida para buscar acciones estables de gran capitalización. Así que hoy destacaré tres de esos bastiones que están listos para despegar en 2024 y más allá: Amazon (NASDAQ: AMZN), Walmart (NYSE: WMT) e IBM (NYSE: IBM).

Fuente de la imagen: Getty Images.

1. Amazon

Amazon es la empresa de comercio electrónico e infraestructura en la nube más grande del mundo. En 2022, su facturación solo aumentó un 9%, ya que los vientos macroeconómicos frenaron el crecimiento de su mercado y negocios en la nube. Su inversión en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian, que estaba en apuros, también le salió mal y provocó que Amazon registrara una pérdida neta para todo el año.

Esa desaceleración asustó a muchos inversores. Pero en 2023, su facturación aumentó un 12% a medida que volvió a la rentabilidad. Esa aceleración fue impulsada por la estabilización de sus divisiones minoristas en Norteamérica e internacional, velocidades de entrega más rápidas, su expansión hacia mercados extranjeros de mayor crecimiento y el crecimiento de su negocio integrado de publicidad. Su unidad en la nube, que generalmente subsidia su segmento minorista de márgenes más bajos con ingresos de márgenes más altos, se recuperó a medida que más empresas actualizaron su infraestructura para soportar cargas de trabajo más grandes, modelos de lenguaje grandes y nuevas aplicaciones de IA generativa.

Los analistas esperan que la facturación y los beneficios de Amazon crezcan un 11% y un 57%, respectivamente, este año. Su acción todavía parece razonablemente valorada a 40 veces las ganancias futuras, y podría subir mucho más a medida que mejore el entorno macroeconómico.

2. Walmart

Walmart es uno de los pocos gigantes minoristas tradicionales que ha mantenido el ritmo con Amazon de manera consistente. Logró eso expandiendo su mercado de comercio electrónico, convirtiendo sus tiendas en centros de cumplimiento para pedidos en línea, igualando los precios de Amazon y lanzando sus propios planes de suscripción Walmart+ para contrarrestar Amazon Prime.

Walmart también compite contra Costco en el mercado minorista de almacenes con Sam’s Club, y opera otras marcas y sitios de comercio electrónico en otros 19 países. Esto lo hace mucho más diversificado que muchos minoristas estadounidenses.

En el año fiscal 2024 (que terminó en enero), la facturación y el beneficio ajustado por acción de Walmart aumentaron un 6%. Para el año fiscal 2025, los analistas esperan que la facturación y el beneficio ajustado por acción de Walmart crezcan un 4% y un 9%, respectivamente, a medida que su negocio nacional se recupera y su negocio internacional se expande. La acción de la empresa todavía parece razonablemente valorada a 28 veces las ganancias futuras, paga un rendimiento decente de dividendos futuro del 1,2%, y está en mejores condiciones que la mayoría de sus competidores.

La historia continúa

3. IBM

IBM fue alguna vez considerada un dinosaurio de la industria tecnológica que se había quedado muy atrás de sus competidores ágiles basados en la nube. Pero la compañía vendió su unidad de servicios de infraestructura gestionada de bajo crecimiento como Kyndryl a fines de 2021, expandió su subsidiaria Red Hat para desarrollar más servicios de nube híbrida y lanzó más características de inteligencia artificial.

Al simplificar su negocio y expandir los negocios de nube híbrida e IA de mayor crecimiento, IBM comenzó a crecer nuevamente. En 2023, la facturación y los beneficios ajustados por acción aumentaron un 2% y un 5%, respectivamente, incluso cuando el mercado de la nube enfrentaba vientos macroeconómicos difíciles. En 2024, los analistas esperan que la facturación y los beneficios ajustados por acción de IBM aumenten un 2% y un 3%, respectivamente.

Esas tasas de crecimiento pueden parecer anémicas, pero marcan una mejora masiva con respecto a los años anteriores de caídas en la facturación. La acción de IBM parece barata a 17 veces las ganancias futuras, y su alto rendimiento de dividendos futuro del 3,9% debería limitar su potencial a la baja. A largo plazo, su acción podría subir mucho más a medida que sus negocios de nube híbrida e IA se aceleren.

¿Deberías invertir $1,000 en Amazon en este momento?

Antes de comprar acciones en Amazon, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y Amazon no fue una de ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían generar rendimientos monstruosos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia apareció en esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $723,729!

Stock Advisor brinda a los inversores un plan fácil de seguir para el éxito, que incluye orientación sobre la creación de una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas selecciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002.

Ver las 10 acciones »

*Los rendimientos de Stock Advisor hasta el 24 de junio de 2024

John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Leo Sun tiene posiciones en Amazon. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Amazon, Costco Wholesale y Walmart. The Motley Fool recomienda International Business Machines. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Estas 3 acciones del Dow están listas para despegar en 2024 y más allá fue publicado originalmente por The Motley Fool