Trend Micro utiliza herramientas de software de Nvidia para ofrecer ciberseguridad de IA.

Por Stephen Nellis

(Reuters) – Trend Micro dijo el domingo que está trabajando con Nvidia para crear nuevas herramientas de ciberseguridad que utilizan inteligencia artificial y están diseñadas para proteger los centros de datos donde se lleva a cabo el trabajo de IA.

Las herramientas, que Trend Micro planeaba mostrar en la conferencia Computex en Taiwán a partir del domingo, serán capaces de funcionar en chips de Nvidia y están diseñadas para detectar intrusos y asegurarse de que los datos solo sean vistos por aquellos autorizados para usarlos.

Muchas empresas están entrenando sistemas de IA para ayudar a sus empleados con tareas como responder preguntas de recursos humanos o asistir a agentes de servicio al cliente. Pero para hacerlo, las empresas a menudo recopilan datos de toda su empresa en un solo lugar, lo que convierte al sistema en un objetivo atractivo para los hackers.

“Se abren camino en la empresa y encuentran este enorme tesoro de información,” dijo a Reuters el director de operaciones de Trend Micro, Kevin Simzer.

Además de detectar intrusos, otra área en la que Trend Micro se enfocará es asegurarse de que los datos que se alimentan en los sistemas de IA no sean espiados por los hackers. Para la mayoría de los chatbots modernos, los usuarios interactúan con el bot haciéndole preguntas, y muchas veces las preguntas mismas pueden contener información sensible, ya sea en forma de secretos corporativos no revelados o datos de clientes privados.

“A menudo están limitando el alcance de las respuestas de un chatbot al dar información muy, muy específica,” dijo Simzer sobre el uso de comandos de IA. “Eso es lo que vamos a buscar y asegurarnos de verlo primero y podemos asegurarnos de que no vaya más allá” de las personas y aplicaciones autorizadas para verlo, dijo Simzer.

(Reporte de Stephen Nellis en San Francisco; Edición de Cynthia Osterman)

