Travis Timmerman: El ejército de EE. UU. lleva a cabo la liberación de un estadounidense cautivo en Siria

Dos fuentes del gobierno de EE. UU. le han dicho a CBS, el socio estadounidense de la BBC, que un helicóptero militar estadounidense sacó al Sr. Timmerman del país después de que los rebeldes sirios del grupo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) lo llevaran a las fuerzas estadounidenses en la ciudad de Tanf. Según la agencia de noticias AP, ha dicho a funcionarios estadounidenses que espera quedarse en Medio Oriente en lugar de regresar a los EE. UU. No está claro qué estaba haciendo el Sr. Timmerman en Siria. La policía en su estado natal de Missouri, EE. UU., así como en Hungría, han dicho que el Sr. Timmerman fue reportado como desaparecido en mayo, habiendo sido visto por última vez en Budapest. Sus padres han dicho que desapareció en junio. El Sr. Timmerman ha dicho a los medios de comunicación estadounidenses que estaba en una “peregrinación” religiosa cuando cruzó a Siria desde Líbano. Dijo a CBS que fue bien tratado durante su tiempo en la cautiverio sirio. Hablando a NBC News, dijo que su encarcelamiento fue “un tiempo de solaz, de meditación, y salí más fuerte.” La familia del Sr. Timmerman expresó sorpresa de que estuviera en Siria y dijeron que estaban felices de que esté a salvo. Su prima, Mandy Pendridge, dijo a CBS: “Es difícil no pensar en pensamientos negativos en ese momento. Estábamos pensando que iba a ser el peor resultado para nosotros.” Hablando con CNN el viernes, sus padres dijeron que no tenían idea de cómo el Sr. Timmerman terminó en Siria, aunque su padrastro sugirió que quería escribir un libro sobre “iglesias antiguas”. Su madre, Stacey Gardiner, dijo que creía que su hijo “se veía diferente” y había “pasado por mucho”. Otra prima, Miranda Collins, dijo que encontrarlo fue el “mejor regalo de Navidad”. “Durante siete meses lo único que sabíamos era que desapareció,” dijo. “No sabíamos si estaba muerto o vivo.” El vuelo del Sr. Timmerman desde Jordania se produce mientras funcionarios estadounidenses y grupos sirios continúan la búsqueda de Austin Tice, un periodista estadounidense independiente que fue capturado cerca de Damasco en 2012 mientras cubría la guerra civil del país. Fue visto por última vez en un video, con los ojos vendados y en aparente angustia – publicado en línea semanas después de su captura. EE. UU. cree que estaba siendo retenido por el régimen de Assad. El presidente Joe Biden ha dicho que EE. UU. cree que el Sr. Tice está vivo, pero que su ubicación sigue siendo desconocida.