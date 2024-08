Travis Scott Liberado de Custodia Después de Confrontación en un Hotel de París.

El rapero Travis Scott fue liberado de la custodia policial el sábado, un día después de que fuera detenido tras un enfrentamiento con un guardia de seguridad en un hotel de París, dijeron los fiscales. Scott, de 33 años, cuyo nombre real es Jacques Bermon Webster II, había sido detenido el viernes después de que los fiscales dijeran que había agredido a un guardia de seguridad en el George V, un hotel de lujo en el Octavo Arrondissement de la ciudad. No se presentaron cargos en su contra, según la oficina del fiscal. La oficina dijo en un comunicado el sábado que “el caso abierto por agresión fue desestimado ya que la ofensa no estaba suficientemente fundamentada”. Scott, un rapero multiplatino, estaba visitando la ciudad por los Juegos Olímpicos de Verano cuando tuvo lugar el enfrentamiento. La oficina del fiscal dijo: “El guardia de seguridad intervino para separar al rapero de su guardaespaldas”. No se disponía de detalles adicionales sobre el enfrentamiento. Scott había publicado fotos en las redes sociales desde la multitud del equipo de baloncesto masculino de EE. UU. durante su partido contra Serbia el jueves. En junio, Scott fue arrestado en Miami Beach, Florida, después de causar disturbios en un yate atracado, según la policía. Fue liberado después de pagar una fianza de $ 650 por cargos de allanamiento de morada e intoxicación desordenada después de que la policía respondiera a informes de personas peleando en la embarcación. Horas más tarde, Scott comenzó a vender camisetas que mostraban su foto de ficha policial, con una leyenda que decía “Es Miami”, lo que él dijo que estaba citado en el informe policial. El futuro de la carrera de Scott quedó en duda después de que 10 de sus seguidores murieron y cientos resultaron heridos durante un aplastamiento de multitud en el concierto del rapero, que formaba parte del festival de música Astroworld en Houston en 2021. Un gran jurado luego se negó a acusar a Scott y se llegaron a acuerdos en múltiples demandas derivadas de las muertes. Aurelien Breeden contribuyó a este reportaje desde París.