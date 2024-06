Travis Kelce se une a Taylor Swift en el escenario en Wembley

Hubo un invitado muy especial en el show más reciente de Taylor Swift en Londres – el novio de la cantante, Travis Kelce.

Vestido con un sombrero de copa y un frac, el jugador de los Kansas City Chiefs se unió a la cantante en el escenario para “I Can Do It With a Broken Heart” como bailarín.

Durante la rutina, Kelce llevó a Swift al escenario, y también le aplicó maquillaje en la cara con un pincel.

Es la primera vez que Kelce se une a ella en el escenario durante la gira de Eras.

Kelce parecía feliz de estar actuando, y muchos fans compartieron un video del atleta pateando sus talones mientras bailaba.

La aparición sorprendió y deleitó a los fans, muchos expresaron su incredulidad en las redes sociales.

“Si me hubieras dicho hace un año que Travis Kelce estaría en el escenario con Taylor Swift, no te hubiera creído”, escribió un fan en X.

Muchos fans, presumiblemente no familiarizados con el fútbol americano, también expresaron su sorpresa por la considerable altura de Kelce – 6 pies 5 pulgadas.

Más tarde en el show, Swift también fue acompañada por la cantante Gracie Abrams, para la primera actuación en vivo de su dúo, Us, que fue lanzado la semana pasada.

Esa no fue la única canción sorpresa – Swift realizó un popurrí de “Out of the Woods,” “Is It Over Now?” y “Clean.”

Las celebridades han estado acudiendo en masa a ver a Swift a medida que su gira Eras llega al estadio de Wembley de Londres – y el show del domingo fue presenciado por Sir Paul McCartney, quien fue visto bailando y aceptando pulseras de amistad de los fans.

Phoebe Waller-Bridge y Andrew Scott de Fleabag también fueron vistos en la multitud.

Hugh Grant también ha ido a ver la gira de Eras, y más tarde dio un saludo a Kelce en las redes sociales.

“Querida @taylorswift13, tienes un espectáculo increíble, un equipo increíblemente hospitalario y un excelente, aunque gigantesco, novio”, escribió en X.

Foo Fighters también tocaron en Londres este fin de semana, con Dave Grohl, líder de la banda, haciendo referencia a Swift desde el escenario.

Bromeó diciendo que a su banda le gusta llamar a su gira “la gira de errores” – haciendo referencia a la gira de Eras de Swift.

Hablando en el London Stadium el sábado, Grohl pareció criticar a Swift, comentando que los Foo Fighters “realmente tocan en vivo”.

El sábado, Swift publicó una foto con Kelce, el príncipe William, el príncipe George y la princesa Charlotte, quienes habían sido invitados VIP el viernes.

El selfie real fue también la primera vez que Swift había publicado una foto con su novio en las redes sociales.

Pero la pareja ha estado lejos de ser privada sobre su relación.

Kelce y Swift hicieron pública su romance en septiembre del año pasado, con Swift asistiendo a su primer partido de los Kansas City Chiefs.

Swift ha estado llevando su gira de Eras por el Reino Unido con shows en Edimburgo, Liverpool y Cardiff, llevando a los fans a través de su catálogo de éxitos, incluyendo canciones de los álbumes 1989, Red y Midnight.

La cantante regresará a Wembley en agosto, para cinco fechas más.