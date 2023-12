Tratando de evitar el veto del Consejo de la ONU, Egipto y EE. UU. negociando acuerdo de ayuda para Gaza.

Las autoridades de salud en Gaza dicen que unas 20,000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, han muerto en la campaña de Israel, y la ONU ha advertido de un desastre humanitario a medida que la infraestructura cívica y de atención médica del territorio colapsa.

Funcionarios de la ONU dijeron a principios de este mes que casi el 60 por ciento de las personas en Gaza estaban al borde de la inanición, y emitieron una nueva advertencia el jueves de que existía un “riesgo de hambruna” en el territorio en los próximos seis meses.

“La entrega de ayuda humanitaria en la franja sigue enfrentando desafíos casi insuperables”, dijo Tor Wennesland, el coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en Oriente Medio, al Consejo de Seguridad el martes. “En medio del desplazamiento a una escala inimaginable y de hostilidades activas, el sistema de respuesta humanitaria está al borde.”

Los Emiratos Árabes Unidos, el único país árabe que actualmente forma parte del Consejo de 15 miembros, presentó inicialmente una resolución que pedía un “cese de las hostilidades”. Más tarde, el texto fue reformulado pidiendo “pausas y corredores humanitarios urgentes y extensos en toda la Franja de Gaza durante un número suficiente de días que permitan el acceso humanitario completo, rápido, seguro e ininterrumpido”.

La resolución también pedía la liberación inmediata de todos los rehenes y la entrega de bienes comerciales a Gaza para complementar la limitada ayuda que ingresa al territorio. No estaba claro qué lenguaje estaba en el borrador más reciente que el Consejo estaba considerando. No se hizo público a mediodía del jueves.

A medida que han aumentado las demandas internacionales de un alto el fuego, Israel también ha enfrentado una mayor presión interna para alcanzar rápidamente un acuerdo que permita liberar a los rehenes que aún están en Gaza, especialmente después de que tres de ellos fueran heridos por error la semana pasada por disparos de soldados israelíes.

Los tres rehenes, todos israelíes, estaban desarmados y llevaban una bandera blanca improvisada, según el ejército israelí, que dijo que el tiroteo violó sus reglas de combate. Israel dice que 129 rehenes todavía están en manos de Hamás.

Trabajando a través de mediadores egipcios y cataríes, Israel y Hamás han estado participando en negociaciones frágiles sobre un posible alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes.

Pero no han llegado a ningún acuerdo desde que un alto el fuego de una semana colapsó el 1 de diciembre. Durante ese alto el fuego temporal, más de 100 personas secuestradas durante el ataque del 7 de octubre fueron liberadas a cambio de más de 200 palestinos encarcelados o detenidos en Israel. El alto el fuego temporal también permitió que más ayuda fluyera hacia Gaza.

Desde entonces, la ayuda humanitaria ha llegado a través de Rafah, el principal cruce fronterizo entre Egipto y Gaza, después de un complicado sistema de selección en el que los camiones deben viajar primero a Israel para su inspección, luego regresar a Egipto y entrar en Gaza.

Mientras el Consejo continuaba su debate interno, los funcionarios israelíes enviaron señales mixtas el jueves sobre su visión para el futuro de la Franja de Gaza, sugiriendo que Israel podría aceptar una Autoridad Palestina reformada gobernando el territorio, pero más tarde indicaron que la postura del gobierno había sido malinterpretada.

Las preguntas sobre el futuro gobierno de Gaza han avivado las tensiones entre el presidente Biden y el primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel. El Sr. Biden ha dicho que la Autoridad Palestina, que gobierna una parte de Cisjordania ocupada por Israel, también debería gobernar Gaza después de la guerra como un paso hacia un estado palestino. Netanyahu ha descartado repetidamente permitir que la autoridad controle Gaza y ha dicho que Israel debe ser responsable de la seguridad en Gaza en el futuro previsible.

Tzachi Hanegbi, asesor de seguridad nacional de Netanyahu, pareció suavizar esa postura en una columna publicada el miércoles en Elaph, un medio de comunicación saudí en árabe.

“Israel reconoce el deseo de la comunidad internacional y de los estados regionales de integrar a la Autoridad Palestina el día después de Hamás”, escribió. “Enfatizamos que este proceso requerirá una reforma fundamental de la Autoridad Palestina.”

Pero en una sesión informativa posterior en el día, un alto funcionario israelí dijo que la columna había sido malinterpretada, y que la visión del gobierno no había cambiado.

“Somos conscientes de que a todos les gustaría que la Autoridad Palestina fuera parte de la solución de Gaza al día siguiente, pero no es posible con la forma en que está ahora”, dijo el alto funcionario, hablando bajo condición de anonimato. Dijo que la autoridad no puede ser una socio porque no participa en una visión de reconciliación.”

Roni Caryn Rabin contribuyó a este reportaje.