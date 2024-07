Tras rotura de principal de agua, servicios clínicos se intensificarán en el MUHC

Un centro de salud en Montreal desvió ambulancias de sus instalaciones, incluido el Hospital Royal Victoria, y canceló citas de pacientes ambulatorios y quirúrgicos después de que una ruptura en la tubería de agua temprano el viernes dejara sin agua potable a su sitio de súper hospital.

En una actualización el viernes por la tarde, el Centro de Salud de la Universidad McGill (MUHC) dijo que la situación se está “resolviendo”.

“Los Servicios Técnicos están monitoreando la situación mientras la presión del agua regresa y garantizando un retorno seguro a la normalidad. La colaboración con la Ciudad de Montreal continuará durante todo el día”, dijo el MUHC en un comunicado en su sitio web.

“Los servicios clínicos se incrementarán a lo largo del día, incluidos servicios de emergencia, cirugías y servicios ambulatorios”.

La actualización llega después de que el MUHC dijera que la “importante falla del acueducto” a última hora del jueves dejó todas las instalaciones sin agua potable en su sitio Glen en el distrito Notre-Dame-de-Grâce de la ciudad.

junto con el Hospital Royal Victoria, la falla del acueducto también afectó al Centro del Cáncer Cedars, al Instituto del Tórax de Montreal, al Hospital de Niños de Montreal y al Instituto de Investigación del MUHC. El sitio Glen se considera un “súper hospital” porque está compuesto por varios centros médicos.

Un portavoz de la Ciudad de Montreal dijo el viernes que las autoridades se enteraron por primera vez de la ruptura de la tubería de agua alrededor de la 1:30 a.m., pero esperaron hasta aproximadamente las 7:30 a.m. para cerrar la válvula para dar flexibilidad al hospital y permitir que continuara operando el mayor tiempo posible.

“El hospital solo tiene la mitad de la presión de agua que usualmente obtiene, no es suficiente para garantizar que el hospital pueda realizar todas sus operaciones normales”, dijo Philippe Sabourin.

Sabourin dice que la fuga en la tubería de 12 pulgadas se encontrará y reparará, una operación que podría llevar aproximadamente un día. El tráfico vial en la zona está cerrado mientras se realiza el trabajo.

La preocupación principal en este momento para la ciudad es proporcionar suficiente presión de agua en la red del MUHC para que el hospital pueda regresar a las operaciones normales lo antes posible”, dijo Sabourin.

Todas las cirugías excepto los procedimientos de emergencia fueron cancelados el viernes; los pacientes de quimioterapia estaban recibiendo tratamiento según lo programado. A los pacientes y al personal se les estaba dando agua embotellada.