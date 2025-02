Tras Puertas Cerradas, Trudeau Afirma Que la Amenaza de Trump de Tomar el Control de Canadá es Real.

El Primer Ministro Justin Trudeau de Canadá el viernes hizo sus primeros comentarios en respuesta a las declaraciones repetidas del Presidente Trump de que quiere anexar Canadá y hacerlo el estado 51. Trudeau dejó claro que no ve las declaraciones de Trump como una broma y considera la anexión como una amenaza seria. Y cree que sabe por qué Trump codicia a Canadá. “Sugiero que no solo la administración de Trump sabe cuántos minerales críticos tenemos, sino que tal vez por eso siguen hablando de absorbernos y hacernos el estado 51”, dijo Trudeau a una reunión de ejecutivos y líderes empresariales en Toronto. Los medios de comunicación habían salido de la habitación en ese momento, pero al menos dos medios, The Toronto Star y la CBC, pudieron escuchar y grabar los comentarios. Trump ha estado hablando sobre la anexión de Canadá durante semanas mientras ha preparado planes para imponer aranceles del 25 por ciento a las exportaciones canadienses a los Estados Unidos. En comentarios a los reporteros ese día en la Oficina Oval, Trump volvió a plantear el tema de la estadidad. “Lo que me gustaría ver es que Canadá se convierta en nuestro estado 51”, dijo. “Me encantaría ver eso, pero algunas personas dicen que sería difícil”, añadió. Canadá es hogar de 31 minerales considerados críticos para varias industrias, incluidas las baterías de coches eléctricos, paneles solares y semiconductores. Canadá está priorizando el litio, grafito, níquel, cobre, cobalto y elementos de tierras raras como parte de una estrategia para posicionarse como líder en la transición global lejos de los combustibles fósiles. La cadena de suministro está profundamente integrada, y la salud de la economía de EE. UU. depende de Canadá, dijo François-Philippe Champagne, ministro de industria de Canadá. “Esto se trata de un Canadá seguro de sí mismo”, dijo Champagne a los reporteros en la reunión del viernes. Como parte de su plan para frenar los aranceles, Canadá está implementando un plan de seguridad fronteriza en respuesta a las acusaciones de Trump de que el país está contribuyendo al “masivo” tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, a pesar de que Canadá es responsable de una pequeña fracción del fentanilo que cruza la frontera. Esas medidas incluyen 10,000 personas asignadas a la frontera, junto con helicópteros, drones y equipos caninos. El gobierno también dijo que nombrará un “zar del fentanilo” para liderar la respuesta. “Necesitamos ser muy deliberados sobre cómo seguimos interactuando de cerca con los Estados Unidos para presentar el caso y demostrar que Canadá es responsable de una pequeña parte del problema del fentanilo en América del Norte, pero que también estamos profundamente conmovidos por esta tragedia”, dijo Trudeau a los líderes empresariales.